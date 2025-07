Dwie doby błąkał się po lesie. Znalazła go Zadra

Jak nie zgubić się w lesie? Źródło: Echa Leśne / Lasy Państwowe

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W niedzielny wieczór dyżurny Komisariatu Policji w Nieporęcie otrzymał zgłoszenie o zaginięciu 82-latka. Rodzina ostatni kontakt z mężczyzną miała w sobotę, kiedy to mężczyzna odwiedził syna. Kiedy ten w niedzielę przyjechał do ojca, nie zastał go w mieszkaniu.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania 82-latka. Na podstawie rozmów z sąsiadami oraz zapisu z monitoringu ustalili, że w sobotę wrócił do domu, a następnie około godz. 20.30 ponownie wyszedł.

Senior leżał w zaroślach

Do poszukiwań zaangażowano policjantów z całego powiatu, słuchaczy z Centrum Szkolenia Policji w Legionowe, strażaków z Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie oraz ochotników z Wólki Radzymińskiej i Katów Węgierskich, pracowników Lasów Państwowych z leśnictwa Białobrzegi i nadleśnictwa Jabłonna oraz Jednostkę Ratownictwa Specjalistycznego OSP Legionowo z psem tropiącym. Łącznie w akcji brało udział kilkadziesiąt osób.

Poszukiwania zaginionego seniora Poszukiwania zaginionego seniora Źródło: OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo Poszukiwania zaginionego seniora Źródło: OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo Poszukiwania zaginionego seniora Źródło: OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo

W pierwszej fazie akcji przeszukano 45 hektarów. Po przegrupowaniu sił zespół z psem udał się na patrol quadem. Mężczyznę odnaleziono w poniedziałek około godziny 16 na terenach bagiennych. Na jego trop wpadła Zadra, pies należący do Jednostki Ratownictwa Specjalistycznego OSP Legionowo.

"Po przejechaniu quadem kilkuset metrów pies zaczął reagować, wskazując określony kierunek, po czym zeskoczył i odnalazł osobę zaginioną" - opisała w poście na Facebooku Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego OSP Legionowo.

82-latek leżał na ziemi w zaroślach. Wyczerpanym i zdezorientowanym seniorem natychmiast zajęli się medycy. Na szczęście, choć 82-latek blisko dwie doby przebywał poza domem, błąkając się po lesie, nie wymagał hospitalizacji. Po konsultacji medycznej został przekazany pod opiekę zatroskanej rodzinie" - informuje kom. Justyna Stopińska z legionowskiej policji.

Szczęśliwy finał poszukiwań❗️❗️ W dniu 14.07 o godz. 10.29 zostaliśmy zadysponowani do poszukiwań w miejscowości... Posted by OSP Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego Legionowo on Monday, July 14, 2025 Rozwiń

"Każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego"

Policjanci podziękowali wszystkim służbom i osobom zaangażowanym w akcję za profesjonalizm, sprawne działanie i empatię okazane w tej trudnej sytuacji. "Zdarzenie to pokazuje, jak ważna jest szybka reakcja, zaangażowanie oraz wzorowa współpraca służb" - podkreślili.

Zaapelowali także, aby w przypadku zaginięcia osoby, w szczególności mającej problemy zdrowotne, osoby starszej, niepełnosprawnej lub dziecka jak najszybciej powiadamiać służby ratunkowe. "W takich sytuacjach każda chwila zwłoki działa na niekorzyść zaginionego. Im szybsze powiadomienie służb, tym większe prawdopodobieństwo, że osoba zaginiona cała i zdrowa powróci do domu" - zaznaczyli.