Niebezpieczna jazda, wyzwiska przy zatrzymaniu i propozycja łapówki

- Chcieli przebadać 56-latka na trzeźwość, ale to spotkało się z jego dużym niezadowoleniem. Znieważył funkcjonariuszy, używając wielu wulgarnych i obelżywych słów wobec nich - przekazuje mł. asp. Wioletta Domagała z policji w Piasecznie. - Został zatrzymany, a w trakcie przejazdu do komendy mężczyzna chciał przekupić mundurowych, by ci odstąpili od czynności służbowych, czym tylko powiększył liczbę swoich przestępstw. Wynik badania trzeźwości to prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu – dodaje.