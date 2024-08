Podejrzany o oddanie śmiertelnego strzału w Wólce Kosowskiej w rękach policji

"Policjanci z Komendy Stołecznej wraz z policjantami z Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu zatrzymali 37-letniego obywatela Chin. Mężczyzna jest podejrzewany o zabójstwo 42-letniego obywatela Litwy. Do przestępstwa doszło w miniony poniedziałek w Wólce Kosowskiej" - czytamy we wpisie KSP na portalu X.

Strzelanina w Wólce Kosowskiej

W poniedziałek policja poinformowała, że w Nadarzynie zginął mężczyzna z raną postrzałową. Do strzelaniny doszło w jednym z barów na terenie Centrum Handlowego w Wólce Kosowskiej. Świadkowie zabrali postrzelonego mężczyznę do samochodu, by zawieźć go do szpitala w Nadarzynie. W trakcie jazdy jego stan pogorszył się, w związku z tym mężczyźni wezwali pogotowie ratunkowe. Mimo reanimacji postrzelony mężczyzna zmarł.