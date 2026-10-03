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Okolice

Trzy razy przyznała się do zabicia męża. Przed sądem nie może stanąć

"Nie jesteśmy odpowiednio przygotowani", mówią prokuratorzy
Do zdarzenia doszło w miejscowości Mrozy
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: TVN24
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Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania wobec Elżbiety P. podejrzanej o zabójstwo swojego męża. Według biegłych była niepoczytalna. Nie oznacza to, że wyjdzie na wolność.

51-letni Dariusz P. został zamordowany 4 grudnia 2025 roku. Według śledczych zabiła go jego żona - Elżbieta P.

5 grudnia usłyszała zarzut. Była przesłuchiwana w charakterze podejrzanej trzy razy i za każdym przyznawała się do zabójstwa. Skorzystała jednak z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Opinia biegłych, wniosek prokuratury

"Na etapie postępowania przygotowawczego - w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co do poczytalności podejrzanej Elżbiety P. - postanowiono zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów i psychologa" - informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. "Została skierowana na obserwację szpitalną. Po jej zakończeniu biegli psychiatrzy i psycholog stwierdzili u niej chorobę psychiczną. Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu, podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postepowaniem" - dodaje.

To oznacza, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Dlatego Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała 30 września Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania.

Biegli stwierdzili też jednak, że w aktualnym stanie psychicznym istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nią czynu zabronionego o wysokiej społecznej szkodliwości.

"W ocenie prokuratury okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i taki też wniosek został do sądu złożony" - wyjaśnia Bartłomiej Świderski.

Źródło: tvnwarszwa.pl
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Tagi:
ZabójstwoPrzestępstwaSprawy sądowe w PolsceProkuraturaMińsk MazowieckiSiedlce
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