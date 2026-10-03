Okolice Trzy razy przyznała się do zabicia męża. Przed sądem nie może stanąć

Do zdarzenia doszło w miejscowości Mrozy Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

51-letni Dariusz P. został zamordowany 4 grudnia 2025 roku. Według śledczych zabiła go jego żona - Elżbieta P.

5 grudnia usłyszała zarzut. Była przesłuchiwana w charakterze podejrzanej trzy razy i za każdym przyznawała się do zabójstwa. Skorzystała jednak z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Opinia biegłych, wniosek prokuratury

"Na etapie postępowania przygotowawczego - w związku z uzasadnionymi wątpliwościami, co do poczytalności podejrzanej Elżbiety P. - postanowiono zasięgnąć opinii biegłych psychiatrów i psychologa" - informuje Bartłomiej Świderski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. "Została skierowana na obserwację szpitalną. Po jej zakończeniu biegli psychiatrzy i psycholog stwierdzili u niej chorobę psychiczną. Zgodnie z opinią biegłych, w czasie dokonywania zarzucanego jej czynu, podejrzana miała zniesioną zdolność rozpoznania znaczenia tego czynu i pokierowania swoim postepowaniem" - dodaje.

To oznacza, że Elżbieta P. nie może ponosić odpowiedzialności karnej. Dlatego Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim skierowała 30 września Sądu Okręgowego w Siedlcach wniosek o umorzenie postępowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa

Biegli stwierdzili też jednak, że w aktualnym stanie psychicznym istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przez nią czynu zabronionego o wysokiej społecznej szkodliwości.

"W ocenie prokuratury okoliczności te uzasadniają orzeczenie w stosunku do Elżbiety P. środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym i taki też wniosek został do sądu złożony" - wyjaśnia Bartłomiej Świderski.