Wjechał pod prąd i uderzył w bariery. Miał prawie cztery promile

Jak przekazała Anna Pawłowska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie, do zdarzenia doszło w środę, w południe, na trasie S7 w rejonie ul. Warszawskiej w Mławie. "Kierujący hyundaiem, 52-letni mieszkaniec Skierniewic, jadąc drogą S7 od strony Gdańska, wjechał na węzeł w rejonie ul. Warszawskiej, w drogę jednokierunkową, pod prąd i uderzył w bariery ochronne. Próbował uciec, ale nie pozwolili na to kierujący pojazdami ciężarowymi, którzy natychmiast powiadomili policję. 52-latek był w stanie upojenia alkoholowego, miał ponad 3,8 promila alkoholu" - podała Pawłowska w komunikacie.

52-latek trafił do aresztu. Mężczyzna stracił prawo jazdy w dwóch kategoriach. Po wytrzeźwieniu usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu wysoka grzywna, utrata samochodu oraz kara do trzech lat więzienia.

Kolejny pijany kierowca na S7, prawo jazdy stracił w trzech kategoriach

Rzeczniczka mławskich policjantów poinformowała też, że tego samego dnia, kilka godzin później, także na trasie S7, tym razem w rejonie Pepłowa, patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli kierującego peugeotem, 46-letniego mieszkańca Wołomina. "Mężczyzna miał ponad 1,2 promila alkoholu, jechał do Gdańska" - wskazała policjantka. On również trafił do aresztu. Stracił prawo jazdy w trzech kategoriach. Jemu też grozi wysoka grzywna i trzy lata więzienia.