Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera

Kradzież tablic i paliwa. Policja publikuje nagranie (wideo bez dźwięku) Źródło: KPP w Mławie

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia, ale policja opublikowała nagranie w ostatnich dniach.

- Jak wynika z ustaleń, sprawcy zamontowali skradzione tablice do opla signum combi koloru srebrnego. Następnie, na jednej ze stacji paliw w pobliżu Mławy, ukradli paliwo. Jednego ze sprawców zarejestrowały kamery. To pasażer opla, krępy mężczyzna widoczny na nagraniu - podała aspirant sztabowa Anna Pawłowska, rzeczniczka mławskiej policji.

Apel policji

- Jakość nagrania jest niestety słaba. Ktoś może jednak rozpozna mężczyznę lub ma informacje, które mogłyby się okazać pomocne w ustaleniu jego tożsamości. Prosimy o kontakt w tej sprawie z mławską policją - 47 703 62 00 lub 47 703 62 08. Informację można przekazać anonimowo - zaapelowała na koniec policjantka.