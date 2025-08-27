Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Podmienili tablice i ukradli paliwo. Nagrała ich kamera

Kradzież paliwa. Policja szuka tego mężczyzny
Kradzież tablic i paliwa. Policja publikuje nagranie (wideo bez dźwięku)
Źródło: KPP w Mławie
Policjanci z Mławy prowadzą postępowanie dotyczące kradzieży tablic rejestracyjnych i paliwa. Opublikowali nagranie i proszą o pomoc w rozpoznaniu mężczyzny, którego na nim widać.

Do zdarzenia doszło 5 sierpnia, ale policja opublikowała nagranie w ostatnich dniach.

- Jak wynika z ustaleń, sprawcy zamontowali skradzione tablice do opla signum combi koloru srebrnego. Następnie, na jednej ze stacji paliw w pobliżu Mławy, ukradli paliwo. Jednego ze sprawców zarejestrowały kamery. To pasażer opla, krępy mężczyzna widoczny na nagraniu - podała aspirant sztabowa Anna Pawłowska, rzeczniczka mławskiej policji.

Apel policji

- Jakość nagrania jest niestety słaba. Ktoś może jednak rozpozna mężczyznę lub ma informacje, które mogłyby się okazać pomocne w ustaleniu jego tożsamości. Prosimy o kontakt w tej sprawie z mławską policją - 47 703 62 00 lub 47 703 62 08. Informację można przekazać anonimowo - zaapelowała na koniec policjantka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zarzuty dla policjanta, który miał grozić taksówkarzowi (zdj. ilustracyjne)
Miał grozić taksówkarzowi, zarzut dla policjanta CBŚP
Policjanci zatrzymali sprawcę kradzieży
Kradzież butli z gazem ze stacji paliw. Wpadł dzięki monitoringowi
Syrena na tle Filharmonii Łódzkiej
Bez klapy bagażnika, z drewnianym dachem
Filip Czekała
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Mławie

Udostępnij:
TAGI:
MławaPolicjaPrzestępczość w Warszawie
Czytaj także:
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Utrudnienia na kolei, pociągi omijają cztery stacje
Komunikacja
Kajdanki
Próbował włamać się do ciężarówek, w jednej zasnął
Wola
Wypadek w miejscowości Gielniów
Pięć osób rannych, w tym dwoje dzieci
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Skorzystała z "okazji" przy bankomacie, ma kłopoty
Według ekspertów za niski stan wody w Wiśle odpowiedzialne są też kopalnie piasku
"Przemilczana przyczyna" niskiego poziomu wody w Wiśle
Dariusz Gałązka
Do zdarzenia doszło na stacji Marymont
Na stacji metra uderzył mężczyznę i groził kobiecie
Żoliborz
Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria systemu informatycznego pogotowia. Podano przyczynę
Śródmieście
Niektóre linie autobusowe będą kursować częściej
Komunikacja miejska wraca z wakacji. Będą nowości na trasach
Komunikacja
Do zdarzenia doszło na trasie S7 (zdj. ilustracyjne)
Nagle stanęła na trasie S7, w aucie zabrakło paliwa
Ulice
Uszkodzony tunel w Sulejówku
Na dwa miesiące zamkną tunel uszkodzony przez ciężarówkę
Przed ciechanowskim ratuszem będzie więcej zieleni
Usuwają beton sprzed ratusza. Będzie więcej zieleni
Przebieg planowanej S7 na wizualizacji
Urząd wydał "wuzetkę" dla bloku. W miejscu planowanej ekspresówki
Bielany
22-latek został zatrzymany po pościgu
Pędził skradzionym autem, staranował radiowóz. Ucieczka ulicami Pragi
Praga Północ
Rzeźba "Macierzyństwo" Aliny Szapocznikow leży w trawie od trzech miesięcy
Zniszczyli ją wandale, od trzech miesięcy leży w trawie
Żoliborz
Nowy blok powstaje w bliskim odległości starego
Nowy blok tuż pod oknami, milionowe długi i transakcje, którym przygląda się prokurator
Katarzyna Kędra
Do zdarzenia doszło w Pruszkowie
Rzucił się na policjantów z młotkiem, padły strzały
Nocna sprzedaż alkoholu
Dwie dzielnice chcą nocnej prohibicji
Śródmieście
Pies w typie amstaffa ugryzł sześciolatkę (zdjęcie ilustracyjne)
Pies w typie amstaffa ugryzł sześcioletnią dziewczynkę
Śródmieście
Rekordowo niski stan Wisły
Wisła z rekordowo niskim stanem. Będzie gorzej. Czy zabraknie wody w kranach?
Śródmieście
Śmierć na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie (zdjęcie ilustracyjne)
Wypadek na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania. Zginął pracownik
Wypadek na drodze krajowej S2 w pobliżu miejscowości Konotopa
Zginęło pięć osób. Nowe informacje prokuratury po katastrofie na S2
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej
Przechodziła na zielonym, została potrącona. Kierowca z zarzutami
Śródmieście
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Ulica Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Jest petycja
Mokotów
13-latek jechał na rowerze z silnikiem spalinowym
13-latek jechał rowerem górskim z silnikiem spalinowym
Garaż podziemny (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosił kradzież auta, tymczasem ono odjechało samo
Policja zatrzymała 39-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Ochroniarz zaatakowany nożem i butelką. 39-latek trafił do aresztu
Bielany
Pożar na trasie S8 (Mazowieckie)
Pożar auta dostawczego na S8. Utrudnienia
Bemowo
Usiłował wepchnąć kobietę pod pociąg metra
Próbował wepchnąć kobietę pod pociąg metra. Nagranie
Bielany
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w mieszkaniu na Sadybie. Strażacy znaleźli zwęglone ciało
Mokotów
Do zdarzenia doszło w Pułtusku
Nagrały nagą podopieczną. Jedna z opiekunek skazana
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki