Okolice Tragiczny wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów Alicja Glinianowicz |

Tragiczny wypadek na torach Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Platynowej w miejscowości Cisie, niedaleko Mińska Mazowieckiego.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 11, mężczyzna zginął - przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

Kolejne szczegóły o zdarzeniu podała nam mińska policja. - Doszło do zdarzenia ze sutkiem śmiertelnym. Pociąg towarowy relacji Gdynia Port - Przeworsk potracił mężczyznę, który z nieznanych przyczyn znalazł się na torach w okolicach stacji - podała młodszy aspirant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, dodając, że zgłoszenie wpłynęło o godz. 11.08. Maszynista pociągu był trzeźwy.

Obecnie na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Ofiara to około 67-letni mężczyzna.

Reporter tvnwarszawa.pl, Mateusz Mżyk, który był na miejscu powiedział, że do wypadku doszło przy peronie na stacji kolejowej.

Śmiertelny wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim Śmiertelny wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Śmiertelny wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Śmiertelny wypadek na torach pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Utrudnienia w kursowaniu pociągów

W związku z wypadkiem występują spore utrudnienia. - Całkowicie zablokowany jest przejazd kolejowy na ulicy Mostowej. Na miejscu pracują strażacy, funkcjonariusze policji oraz służba ochrona kolei. Zablokowana w obu kierunkach jest także ulica Kościelna - opisał nasz reporter.

"Z powodu zdarzenia na szlaku Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM S2. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz skrócenia relacji" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Ciało mężczyzny w rzece

Od godz. 11:20 obowiązuje wzajemne dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM-KM na konkretnych trasach:

SKM: linia S2 na odcinku: Warszawa Zachodnia <-> Sulejówek-Miłosna;

linie autobusowe: 173, 514, 704 - na całej trasie;

metro M1: odc. Gdańska <-> Politechnika.

Przyczyny wypadku będzie badać policja.