Tragiczny wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
Do tragicznego zdarzenia doszło przy ulicy Platynowej w miejscowości Cisie, niedaleko Mińska Mazowieckiego.
- Zgłoszenie otrzymaliśmy po godzinie 11, mężczyzna zginął - przekazał mł. bryg. Kamil Płochocki z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
Kolejne szczegóły o zdarzeniu podała nam mińska policja. - Doszło do zdarzenia ze sutkiem śmiertelnym. Pociąg towarowy relacji Gdynia Port - Przeworsk potracił mężczyznę, który z nieznanych przyczyn znalazł się na torach w okolicach stacji - podała młodszy aspirant Paula Antolak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, dodając, że zgłoszenie wpłynęło o godz. 11.08. Maszynista pociągu był trzeźwy.
Obecnie na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.
Ofiara to około 67-letni mężczyzna.
Reporter tvnwarszawa.pl, Mateusz Mżyk, który był na miejscu powiedział, że do wypadku doszło przy peronie na stacji kolejowej.
Utrudnienia w kursowaniu pociągów
W związku z wypadkiem występują spore utrudnienia. - Całkowicie zablokowany jest przejazd kolejowy na ulicy Mostowej. Na miejscu pracują strażacy, funkcjonariusze policji oraz służba ochrona kolei. Zablokowana w obu kierunkach jest także ulica Kościelna - opisał nasz reporter.
"Z powodu zdarzenia na szlaku Sulejówek Miłosna - Mińsk Mazowiecki występują utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM S2. Możliwe opóźnienia, odwołania oraz skrócenia relacji" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.
Od godz. 11:20 obowiązuje wzajemne dwukierunkowe honorowanie biletów ZTM-KM na konkretnych trasach:
- SKM: linia S2 na odcinku: Warszawa Zachodnia <-> Sulejówek-Miłosna;
- linie autobusowe: 173, 514, 704 - na całej trasie;
- metro M1: odc. Gdańska <-> Politechnika.
Przyczyny wypadku będzie badać policja.