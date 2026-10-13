Okolice Pożar pod Mińskiem Mazowieckim. Jedna osoba trafiła do szpitala Alicja Glinianowicz |

Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie o pożarze otrzymaliśmy o godzinie 4.45. Po dojeździe na miejsce zastaliśmy budynek cały w ogniu - powiedział nam mł. bryg. Kamil Płochocki, rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.

W budynku znajdował się jeden domownik, który został wyciągnięty na zewnątrz przez osoby postronne. - Ze względu na swój stan, po decyzji ratowników, osoba ta trafiła do szpitala - przekazał strażak i doprecyzował, że osoba ta nie była ranna.

Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Pożar domu pod Mińskiem Mazowieckim Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Strop zawalił się do środka

- Budynek spłonął w całości. Ściany obiektu były murowane, strop był drewniany. Ogień spowodował, że strop zawalił się do środka - opisał mł. bryg. Płochocki.

Jak dodał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, na miejscu obecnie pracują jeszcze cztery zastępy straży pożarnej. - Trwa dogaszanie ostatnich zarzewi ognia - powiedział Mżyk.