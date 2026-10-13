Okolice Zgłoszenie o substancji i ewakuacja szkoły Dariusz Gałązka |

Ewakuacja szkoły. Relacja reportera tvnwarszawa.pl Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak poinformował nas młodszy brygadier Kamil Płochocki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim, zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło około godziny 14.30.

- Otrzymaliśmy informację o nieznanej substancji rozpylonej na terenie szkoły. Dziewięć osób uskarżało się na złe samopoczucie - zawroty głowy, duszności. Są pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. Uczniów oraz personel ewakuowano z budynku szkoły - powiedział strażak. - Na miejscu działa grupa chemiczna - dodał po godzinie 16.

Ewakuowano szkołę w Mińsku Maozwieckim Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Sprawę wyjaśnia policja

Jak poinformowała młodsza aspirant Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, z budynku szkoły ewakuowano łącznie 346 osób - 316 uczniów oraz 30 pracowników (wcześniej straż pożarna mówiła o 500 ewakuowanych).

- Na miejscu pracuje grupa ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej. Swoje czynności prowadzi również policja. Przesłuchujemy świadków, zabezpieczamy monitoring - powiedziała policjantka.

Jak podsumowały później służby, na dolegliwości skarżyło się łącznie 11 uczniów. Jeden z nich został zabrany do szpitala na dalszą obserwację.

Ewakuacja szkoły w Mińsku Mazowieckim Źródło zdjęcia: TVN24

"Śladowe ilości amoniaku"

W rozmowie z reporterem TVN24 zastępca komendanta mińskiej straży pożarnej starszy brygadier Michał Kądziołka przyznał, że strażacy nie znaleźli na miejscu żadnej podejrzanej substancji w formie sypkiej lub płynnej.

Po godzinie 19 Kamil Płochocki poinformował naszą redakcję, że działający na miejscu strażacy wykryli "śladowe ilości amoniaku". Działania służb zostały zakończone.