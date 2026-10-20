Okolice 871 kontroli, 756 mandatów, w tym 662 za prędkość

21-latek tak bardzo się spieszył, że stracił prawo jazdy Źródło wideo: Policja Mazowsze Źródło zdj. gł.: Mazowsze Policja

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"Wystawili łącznie 756 mandatów karnych, z czego aż 662 stanowiły bezpośrednią odpowiedź na zbyt szybką jazdę. Z powodu skrajnego ryzyka, jakie generowali kierowcy, musieli zatrzymać 23 prawa jazdy - w tym 10 w sytuacjach, gdy dopuszczalna prędkość została przekroczona o ponad 50 kilometrów na godzinę. Ponadto zatrzymali 24 dowody rejestracyjne (w 10 przypadkach bezpośrednią przyczyną był zły stan techniczny pojazdu)" - podano w komunikacie mazowieckiej policji.

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Pijani i z zakazami

Policjanci zatrzymali też pięć osób, które kierowały pojazdem pod wpływem alkoholu oraz trzy, które zignorowały prawomocny sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, a także jedną, która zdecydowała się na jazdę mimo wcześniejszego cofnięcia uprawnień.

21-latek spieszył się tak bardzo, że stracił prawo jazdy

Do jednego z najbardziej rażących incydentów doszło w środowy poranek, 14 października. Ostrowscy policjanci ruchu drogowego pełnili służbę na drodze wojewódzkiej nr 627 w miejscowości Sulęcin Kolonia. Ich uwagę przykuło pędzące osobowe Renault.

Pomiar z policyjnego wideorejestratora wskazał aż 145 kilometry na godzinę. Za kierownicą siedział 21-latek z powiatu ostrołęckiego. Został ukarany mandatem w wysokości 1,5 tysiąca złotych oraz 13 punktami karnymi i stracił prawo jazdy na trzy miesiące.