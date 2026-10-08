Okolice Ataki w szkołach. Ministerstwa zapowiadają nowy program bezpieczeństwa Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara

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Dziś godzinie 20.20 w TVN24 i TVN24+ debata ekspertów o aktach przemocy w szkołach.

W środę w Ostrołęce doszło do ataku nożownika. Jak ustalili policjanci, 19-letni uczeń zranił nożem dziewięć osób w szkole - pięciu uczniów i dwóch nauczycieli, a dwie kolejne przed budynkiem. Został zatrzymany kilkaset metrów od szkoły, na miejskiej plaży. W związku z tym zdarzeniem w czwartek odbyła się konferencja szefów resortów edukacji i spraw wewnętrznych.

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Nowy program bezpieczeństwa

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że wspólnie z resortem spraw wewnętrznych widzą potrzebę wzmacniania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. - Dlatego powstaje program analogiczny do programu, jaki mamy wspólnie z MON-em, czyli do "Edukacji z wojskiem" we współpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji - zapowiedziała.

Dodała, że już w tym roku w każdej szkole odbędzie się przynajmniej jedno spotkanie na temat procedur bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. W spotkaniach tych weźmie udział społeczność szkolna i przedstawiciele służb wydelegowanych przez MSWiA.

Nowacka zapowiedziała, że Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach reformy "Kompas Jutra" wprowadziło zmianę. - Od 1 września tego roku jedna godzina wychowawcza w miesiącu musi być poświęcona na działania albo patriotyczne, albo obronnościowe, ale tak naprawdę patriotyzm i odpowiedzialność za Polskę, umiejętność działań proobronnych i ochrony ludności cywilnej są koniecznością - mówiła.

Dodała, że będzie to wymagało wsparcia MEN, MSWiA i innych resortów.

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Poradnik trafi do szkół

Wiceministra edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz przekazała, że do szkół rozesłany zostanie poradnik bezpieczeństwa dla dzieci i młodzieży. Poradnik będzie skierowany do dzieci od pierwszej do siódmej klasy szkoły podstawowej, w dwóch odsłonach wiekowych.

Dodała, że poradnik zostanie również opublikowany w czwartek na stronie MEN. - Poradnik wskazuje różne zagrożenia i jak młodzi ludzie mają sobie z nimi radzić - wyjaśniła.

Piechna-Więckiewicz zapowiedziała, że w przygotowaniu jest również poradnik przeciwdziałania przemocy rówieśniczej skierowany do młodzieży. Resort edukacji zaprosił do jego współtworzenia młodych ludzi oraz ekspertów.

Reagowanie na alerty

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie w szkołach specjalnego programu reagowania na alerty z udziałem Straży Pożarnej i policji.

Program zostanie sfinansowany dzięki "rekordowemu programowi Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętemu na ostatniej Radzie Ministrów".

- Chcemy, żeby całe rodziny mogły w placówkach szkolnych poznać zasady reagowania na sytuacje kryzysowe - wyjaśnił szef MSWiA. - Jest to kolejna odsłona Akademii OLiOC, w ramach której przeszkolono już blisko 800 tysięcy ludzi – dodał.

Poinformował, że oba resorty planują rozpocząć szkolenia dla dzieci od Dolnego Śląska. - Planujemy ćwiczyć procedury ewakuacyjne, tak żeby dzieciaki były świadome, jakie są zagrożenia i jak zachowywać się, jeżeli tego typu zagrożenia wystąpią – zapowiedział.

W czwartkowej "Rozmowie Piaseckiego" minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak był pytany, czy ma pomysł, jak wzmocnić bezpieczeństwo w szkołach. Jak ocenił, jest to działanie wielu instytucji i osób. - Mam perspektywę ministra (...), ale też perspektywę taty licealisty, więc zdaję sobie sprawę z tego, czym żyje polska szkoła - przyznał.