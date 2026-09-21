Okolice Portfel znaleźli, gotówki już nie było

Wracał z grzybów, znalazł portfel i zabrał z niego pieniądze. Grozi mu więzienie (materiał ilustracyjny, archiwalny) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Policja Maków Mazowiecki

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do komendy zgłosił się 64-letni mężczyzna, który poinformował policjantów, że przed jednym ze sklepów na terenie Makowa Mazowieckiego zgubił portfel. W środku były dokumenty i 620 złotych.

Policjanci przeanalizowali zebrane informacje i ustalili, kto mógł zabrać portfel. Dwa dni później zauważyli na parkingu samochód 47-latka.

Narkotyki w aucie, portfel w domu

"Podczas przeszukania jego pojazdu znaleźli torebkę z suszem oraz kilka zawiniątek z folii aluminiowej, w których znajdował się susz oraz biały proszek. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczone substancje to marihuana i amfetamina. W domu znaleźli z kolei portfel wraz z dokumentami należącymi do 64-latka. Nie było już jednak gotówki" - informuje kom. Monika Winnik z makowskiej policji.

47-latek usłyszał zarzut przywłaszczenia portfela z gotówką i dokumentami (grozi za to do roku więzienia) oraz posiadania substancji psychoaktywnych (do trzech lat).

Za przywłaszczenie grozi kara

"Należy pamiętać, że żadna rzecz, której nie jesteśmy właścicielami, nie jest nasza" – przypominają policjanci. "Znaleziony przedmiot należy zwrócić prawowitemu właścicielowi, ewentualnie przekazać do biura rzeczy znalezionych lub zgłosić zdarzenie policji" - dodają.

Artykuł 284 § 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Kodeks karny