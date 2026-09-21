Okolice "Ego kruchutkie jak herbatnik". Bójka na trasie S8 Oprac. Katarzyna Kędra |

Bójka na trasie S8 Źródło wideo: Stop Cham Źródło zdj. gł.: Stop Cham, x.com

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Nagranie z sobotniego zdarzenia udostępnił profil Stop Cham, dokumentujący między innymi irracjonalne i agresywne zachowania kierowców.

"Bójka MMA na drodze ekspresowej. Mężczyźni są tacy emocjonalni, ego kruchutkie jak herbatnik... 19 września 2026 , godzina 17, trasa S8 ,węzeł Lucynów w stronę Warszawy" - czytamy w podpisie pod nagraniem zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Bójka na trasie S8 Źródło zdjęcia: Stop Cham, x.com

Policja była na miejscu

Bójka została zarejestrowana przez kamerkę innego kierowcy. Na pierwszym planie widać dwóch mężczyzn, między którymi dochodzi do szarpaniny. Kilkanaście metrów dalej stoją dwa samochody oraz kobieta, która prawdopodobnie sprawdza, czy auta są uszkodzone. Nie wiadomo, czy wcześniej doszło do jakiejś kolizji.

O zdarzenie zapytaliśmy policję. - W sobotę o godzinie 17.09 wpłynęła informacja, że na trasie S8, przy węźle Lucynów, na pasie w kierunku Warszawy zatrzymały się pojazdy. Miały z nich wysiąść osoby i miało dojść do rękoczynów. Policjanci po przyjeździe na miejsce nie zastali tych osób ani osoby zgłaszającej - przekazała nam podkomisarz Wioleta Szymanik z Komendy Powiatowej Policji w Wyszkowie.