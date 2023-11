Pociągiem na lotnisko w Modlinie. Wybrano wykonawcę projektu

Spółka PKP PLK wybrała projektanta linii kolejowej do Modlina oraz stacji przy porcie lotniczym. Opracowanie dokumentacji pochłonie prawie pięć milionów złotych.

Marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podkreślił w komunikacie prasowym, że planując dalszy rozwój lotniska w Nowym Dworze Mazowieckim, uważa, że to połączenie kolejowe jest niezbędne. - Zabezpieczymy też rezerwę terenu na wyjście dalej tej linii kolejowej w kierunku Płocka - dodał.

Myślą o drugim pasie i terminalu

Marszałek zaznaczył, że połączenie kolejowe Lotniska Chopina z Lotniskiem Modlin pozwoli temu drugiemu rozwinąć działalność. Planuje się budowę drugiego pasa, nowego terminala, co jest zawarte w planie rozwoju tego lotniska.

Porozumienie między samorządem województwa mazowieckiego a PKP PLK w sprawie budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska wraz z budową stacji zawarto już 20 lipca 2016 roku. Realizacja inwestycji jest po stronie kolejarzy, natomiast samorząd województwa zadeklarował chęć współpracy i pokrycie kosztów m.in. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej i wykupu gruntów. Zobowiązał się również do sfinansowania etapu realizacyjnego w przypadku braku środków z UE.

Prawie sześć kilometrów torów

Projekt będzie obejmował budowę nowej, dwutorowej linii kolejowej od stacji Modlin do lotniska w Modlinie. Jej długość to ok. 5,8 kilometra. Planowana jest także budowa stacji kolejowej w okolicach istniejącego ronda. Wariant zakłada wykonanie dwóch torów z peronem o długość 200 metrów. Konieczna będzie również rozbudowa istniejącej stacji kolejowej Modlin o kolejny tor i peron o długości 200 metrów. W ramach prac przewidziano też budowę trzech wiaduktów drogowych.