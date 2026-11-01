Okolice Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków Oprac. Dariusz Gałązka |

Gdzie szukać wskazówek do montażu czujki dymu i tlenku węgla? Źródło zdj. gł.: OSP Łomianki

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Do nietypowej interwencji doszło przy ulicy Wiślanej w Łomiankach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku usługowego. Na miejsce skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.

Po przyjeździe ratownicy zobaczyli silne zadymienie wewnątrz stacji kontroli pojazdów. Okazało się jednak, że nie doszło tam do żadnego pożaru. W budynku trwały nagrania materiału promocyjnego z okazji Halloween, a gęsty dym i oświetlenie sceniczne były elementami przygotowanej scenerii.

Fałszywy alarm, ale zgłoszenie w dobrej wierze

Efekty specjalne wyglądały na tyle realistycznie, że mogły wzbudzić niepokój osób znajdujących się w pobliżu.

Strażacy zakwalifikowali zdarzenie jako fałszywy alarm. Podkreślili jednak, że zgłoszenia dokonano w dobrej wierze, ponieważ okoliczności mogły wskazywać na rzeczywiste zagrożenie.

Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach Źródło zdjęcia: OSP Łomianki