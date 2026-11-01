Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Do nietypowej interwencji doszło przy ulicy Wiślanej w Łomiankach. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze budynku usługowego. Na miejsce skierowano zastęp Ochotniczej Straży Pożarnej w Łomiankach.
Po przyjeździe ratownicy zobaczyli silne zadymienie wewnątrz stacji kontroli pojazdów. Okazało się jednak, że nie doszło tam do żadnego pożaru. W budynku trwały nagrania materiału promocyjnego z okazji Halloween, a gęsty dym i oświetlenie sceniczne były elementami przygotowanej scenerii.
Fałszywy alarm, ale zgłoszenie w dobrej wierze
Efekty specjalne wyglądały na tyle realistycznie, że mogły wzbudzić niepokój osób znajdujących się w pobliżu.
Strażacy zakwalifikowali zdarzenie jako fałszywy alarm. Podkreślili jednak, że zgłoszenia dokonano w dobrej wierze, ponieważ okoliczności mogły wskazywać na rzeczywiste zagrożenie.