Wykluczenie komunikacyjne dotyka co piątą polską miejscowość Źródło: TVN24

Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z projektantem nowej linii Zegrze - Przasnysz. Lepsze połączenie ze stolicą zyskają Maków Mazowiecki, Pułtusk czy Serock. Ale terminy są odległe. Na projekt i pozyskanie niezbędnych zgód wykonawca ma ponad cztery lata. Z kolei prace budowlane mają rozpocząć się dopiero w 2030 roku i potrwać trzy lata.

Projektowanie nowej linii powierzono konsorcjum Mosty Katowice i Arcadis. Jak poinformowały Polskie Linie Kolejowe, projekt będzie kosztował 32,5 miliona złotych netto. Wykonawca zajmie się przygotowaniem dokumentacji i uzyskaniem wszystkich potrzebnych pozwoleń, w tym środowiskowych i budowlanych.

Na realizację zadania wykonawca dostał aż 52 miesiące, czyli dłużej niż ma potrwać budowa. Według wstępnego planu prace w terenie mogą rozpocząć się w 2030 roku i potrwać do 2033 roku, ale finansowanie nie jest jeszcze zapewnione, więc do tych terminów nie należy się przywiązywać.

Jeden tor i długie mijanki

Linia kolejowa między Zegrzem Południowym a Przasnyszem będzie w większości jednotorowa, zelektryfikowana. - Użycie dwutorowych odcinków (zwanych długimi mijankami) pozwoli pociągom mijać się bez konieczności dłuższego czekania na przejazd pociągu z przeciwnej strony. Pociągi będą poruszać się z maksymalną prędkością 160 km/h, a czas przejazdu między Zegrzem a Przasnyszem wyniesie około 50 minut - przekazała Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. I dodała, że między Przasnyszem a Warszawą ma jeździć co najmniej 14 pociągów na dobę.

Na trasie będzie 12 przystanków, w tym: Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki, Przasnysz, Jadwisin, Wierzbica, Trzepowo, Łubienica- Superunki, Jeżewo, Kleszewo, Szlasy Bure oraz Szelków. Perony będą dostosowane do potrzeb osób z ograniczoną mobilnością. Znajdą się na nich wiaty, ławki, tablice informacyjne i oświetlenie.

- Podpisanie umowy na projekt nowej linii kolejowej Zegrze - Przasnysz to kluczowy krok w rozwoju infrastruktury kolejowej na północnym Mazowszu, który przyczyni się do znacznej poprawy dostępności komunikacyjnej oraz komfortu podróży mieszkańców - reklamował inwestycję cytowany w komunikacie prasowym Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, który odpowiada w rządzie za kolej.

Rozważano trzy warianty

We Wstępnym Studium Planistyczno-Prognostycznym przedstawiono trzy warianty planowanej trasy: żółty, różowy i czerwony. Zostały one skrytykowane przez część ekspertów. Wskazywali na zbyt dużą odległość planowanych stacji od centrów miast znajdujących się na trasie.

Przykładowo końcowa stacja w Przasnyszu byłaby oddalona od centrum miasta - w najkorzystniejszym, czerwonym wariancie - o kilometr, który można pokonać w 12 minut. W wariancie różowym byłby to półgodzinny, ponad dwukilometrowy marsz. W przypadku wariantu żółtego stacja byłaby oddalona od centrum aż o 3,7 kilometra, które pieszo średnio można pokonać w 46 minut.

Odległość i czas dojścia do planowanej stacji z centrum Pułtuska Źródło: Google Maps

Jak przekonywał nas w 2022 roku Jakub Szymański, kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, budowa kolei w pobliżu centrów miast "jest niewykonalna bez drastycznej ingerencji w tkankę urbanistyczną". Argumentował, że podejście "wprowadzania kolei do centrum miasta" nigdy nie zyska aprobaty społecznej.

- W przypadku linii kolejowej Zegrze - Przasnysz zastosowano podejście gwarantujące bliskość planowanych stacji do zwartych zespołów zabudowy, ale bez drastycznej ingerencji w wykształcone osiedla - twierdził Szymański.

Warianty przebiegu linii kolejowej z Zegrza do Przasnysza Źródło: Google Maps

Trasa różowa z modyfikacjami

Ostatecznie spółka kolejowa wskazała na kompromisowy wariant różowy, uznając go za najbardziej efektywny ekonomicznie (szacunkowa liczba pasażerów do kosztów), ale lekko go zmodyfikowano.

- Wariant W2A to preferowany przebieg linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Wariant ten, zbliżony do wariantu W2 (różowego), różni się tym, że na terenie miast Serock i Pułtusk planowana linia kolejowa przebiega wzdłuż obwodnicy tych miast, po ich zachodniej stronie - wjaśniła Anna Znajewska-Pawluk. Jak zastrzegła, ostateczny przebieg trasy zostanie ustalony po wykonaniu i zaakceptowaniu Koncepcji Programowo Przestrzennej, co planowane jest na pierwszy kwartał 2026 roku.