Prawie dwa tysiące nowych zakażeń na Mazowszu. Trudna sytuacja w Piasecznie

1772 nowych zakażeń koronawirusem wykryto we wtorek na Mazowszu. Niemal połowa wszystkich przypadków pochodzi ze stolicy. Trudna sytuacja jest w powiecie w piaseczyńskim, który w niedzielę był piątym powiatem w Polsce, pod względem liczby zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało we wtorek o 9954 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w całym kraju. Najwięcej nowych przypadków dotyczy województwa mazowieckiego, gdzie wykryto 1772 infekcje. Resort poinformował też o śmierci 282 zakażonych osób w całej Polsce. Z powodu COVID-19 ostatniej doby na Mazowszu zmarły 37 osób. U 12 z nich nie wykryto chorób współistniejących. Aktualnie na Mazowszu koronawirusa wykrywa się u 3,26 osób na 10 tysięcy mieszkańców.

Z kolei w stolicy we wtorek potwierdzono 833 zakażenia koronawirusem. Od początku tygodnia widać zmniejszenie się liczby pozytywnych przypadków (w sobotę było ich 1125, zaś w niedzielę - 1183), jednak już od dawna tendencją w statystykach tygodniowych jest to, że w poniedziałki i wtorki ministerstwo informuje o mniejszej liczbie zakażeń. Chodzi o to, że weekendy wykonuje się mniej testów. W Warszawie współczynnik zakażeń na 10 tysięcy mieszkańców wynosi 4,64.