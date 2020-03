Kampinoski Park Narodowy: w weekend zbierały się tłumy, od czwartku będzie zamknięty

- Przy wszystkich wejściach na szlaki, polanach i parkingach przy drogach publicznych pojawi się informacja o zamknięciu, które obowiązuje do odwołania - mówi Małgorzata Mickiewicz, zastępca dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego.

Jak zaznaczyła w rozmowie z nami, wymienione miejsca będą również kontrolowane przez służbę terenową między innymi straż parku, która na co dzień pilnuje tam porządku. - W razie potrzeby będziemy współpracować również z policją - dodała.

Oblegany w weekend

W sobotę tłumy wybrały się na spacer do Kampinoskiego Parku Narodowego

Stan epidemii w Polsce

Od 20 marca na terenie Polski obowiązuje stanu epidemii. Zdecydowano o przedłużeniu zamknięcia wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych do świąt Wielkanocy. Wcześniej wszystkie placówki oświatowe w kraju miały być zamknięte do 25 marca. Szef rządu Mateusz Morawiecki przekazał, że zostaną zaostrzone kary za złamanie kwarantanny. Grzywna wzrosła z pięciu tysięcy do 30 tysięcy złotych.