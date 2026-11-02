Okolice Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno

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Na ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, auto wypadło z drogi i zatrzymało się między drzewami. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zauważyli Forda, stojącego między drzewami oraz trzy osoby, które nim podróżowały. Ustalili, że autem kierowała 31-latka.

"Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta próbowała wyjaśnić funkcjonariuszom, że wypiła jedynie trzy piwa, a na zakręcie nagle zjechała z drogi" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Pasażerowie auta, którymi byli 39-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna, zostali przewiezieni do szpitali.

Wypadek w Konstancinie-Jeziornie Wypadek w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno Wypadek w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno Wypadek w Konstancinie-Jeziornie Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Nie może kontaktować się z pasażerką

31-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut karny z art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku drogowego w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

"Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, 31-latka została objęta policyjnym dozorem połączonym z zakazem kontaktowania się z 39-latką, która doznała obrażeń" - dodała Gąsowska.