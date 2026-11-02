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Okolice

Miała 2,5 promila, zatrzymała się na drzewach. Pasażerowie ranni

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Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Piaseczno
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Mając ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie, 31-latka wsiadła za kierownicę Forda. Jazdę zakończyła między drzewami. Dwie osoby trafiły do szpitala.

Na ulicy Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, auto wypadło z drogi i zatrzymało się między drzewami. Kiedy policjanci dotarli na miejsce, zauważyli Forda, stojącego między drzewami oraz trzy osoby, które nim podróżowały. Ustalili, że autem kierowała 31-latka.

"Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że miała ona w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu. Kobieta próbowała wyjaśnić funkcjonariuszom, że wypiła jedynie trzy piwa, a na zakręcie nagle zjechała z drogi" - przekazała podkom. Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Pasażerowie auta, którymi byli 39-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna, zostali przewiezieni do szpitali. 

Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Wypadek w Konstancinie-Jeziornie
Źródło zdjęcia: KPP Piaseczno

Nie może kontaktować się z pasażerką

31-latka została zatrzymana i trafiła do policyjnej celi.

Po wytrzeźwieniu kobieta usłyszała zarzut karny z art. 177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 178 § 1 Kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania wypadku drogowego w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości.

"Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Piasecznie, 31-latka została objęta policyjnym dozorem połączonym z zakazem kontaktowania się z 39-latką, która doznała obrażeń" - dodała Gąsowska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawiePolicjaAlkohol
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