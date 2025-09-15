Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery

Dzikie zwierzęta giną na drodze biegnącej przez Puszczę Kampinoską (archiwum) Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się niebawem na drodze wojewódzkiej numer 579, prowadzącej przez Kampinoski Park Narodowy. Na trasie pojawiły się już wysięgniki pod kamery. Władze parku liczą, że pozwoli to ograniczyć liczbę śmiertelnych potrąceń zwierząt na trasie nazywanej "gilotyną".

Kampinoski Park Narodowy poinformował, że na drodze wojewódzkiej numer 579 między Lesznem a Kazuniem zamontowano już konstrukcje pod odcinkowy pomiar prędkości. "Południowy wysięgnik stanął w granicach KPN - około 50 metrów od zabudowań miejscowości Leszno. Północny zamontowano poza granicami KPN - przy miejscowości Cybulice Duże" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Władze parku podkreślają, że to "bardzo ważna wiadomość", ponieważ ten odcinek drogi jest od lat "siewcą śmierci dla zwierząt zamieszkujących Puszczę Kampinoską". Miłośnicy parku nazywają ten fragment trasy "gilotyną".

Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579 Źródło: M. Szajowski, Kampinoski Park Narodowy

Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, tylko w 2024 roku śmierć poniosło 61 zwierząt, w tym pięć łosi - symboli parku. Jak wynika z wcześniej publikowanych przez KPN statystyk, wszystkie łosie zginęły na drodze w październiku. "To najczarniejszy październik dla kampinoskich łosi, odkąd rejestrujemy zwierzęta ginące na kampinoskim odcinku drogi 579" - czytaliśmy wtedy na stronie parku w mediach społecznościowych.

Do wypadków dochodziło niemal jeden po drugim w okolicach Roztoki, Łubca, Aleksandrowa i Sowiej Woli.

Poza łosiami, śmierć na "gilotynie" poniosło w ubiegłym roku jeszcze dziewięć dużych ssaków - pięć saren i cztery dziki.

łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024 Źródło: KPN

"Nadzieja na realną zmianę"

Na całym odcinku trasy przebiegającym przez teren parku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę, jednak wielu kierowców je ignoruje.

Przedstawiciele KPN przypominają wyniki badania prędkości, prowadzonego kilka miesięcy temu przez kolektyw przewodnicki ZaPuszczeni. Pomiary pokazały, że zaledwie w ciągu trzech godzin ponad 2200 kierowców przekroczyło prędkość. Wykroczenia były rejestrowane średnio co pięć sekund. Dodatkowo obliczenia wskazują, że aż 83 procent pojazdów przejeżdżających trasą to stanowi ruch tranzytowy.

"Montaż konstrukcji pod odcinkowy pomiar prędkości daje nadzieję na realną zmianę. Kierowcy będą częściej przestrzegać ograniczeń, zmniejszy się ryzyko kolizji, więcej zwierząt - w tym symbol Parku, łoś - będzie miało szansę przejść bezpiecznie" - oceniają przedstawiciele KPN.

Apelują także do kierowców, aby zdjęli nogę z gazu, nie tylko na DW579, ale także wszystkich innych trasach. "To kwestia nie tylko przepisów, ale przede wszystkim życia i zdrowia - ludzi i zwierząt. #ŁOŚTROŻNIE to nie puste hasło - to styl jazdy" - podkreślają.

Łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024 Źródło: KPN

"Tarcza Kampinoskiego Parku Narodowego"

Odcinkowy pomiar prędkości na DW579 to inwestycja wybrana przez mieszkańców w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekt poparło blisko 2,3 tysiąca osób, a jego koszt - wraz z oznakowaniem – oszacowano na 1,15 miliona złotych. Za jego przygotowanie odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Według autorów projektu, montaż OPP pozwoli uspokoić ruch i stworzyć "Tarczę KPN" na obecnej "gilotynie". Wskazują, że poprawi to bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i zwierząt. System pomiarowy obejmie obszar zabudowy w Lesznie oraz Cybulicach Małych. Dodatkowy punkt pomiaru autorzy projektu umieścili w okolicach miejscowości Kiścinne, około 7,5 km od radarów w Lesznie. Według wnioskodawców pozwoli to ograniczyć zjawisko omijania monitorowanego odcinka przez lokalnych kierowców.

