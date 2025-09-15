Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Wysięgniki przy drodze nazywanej "gilotyną". Wkrótce pojawią się kamery

Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Dzikie zwierzęta giną na drodze biegnącej przez Puszczę Kampinoską (archiwum)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Odcinkowy pomiar prędkości pojawi się niebawem na drodze wojewódzkiej numer 579, prowadzącej przez Kampinoski Park Narodowy. Na trasie pojawiły się już wysięgniki pod kamery. Władze parku liczą, że pozwoli to ograniczyć liczbę śmiertelnych potrąceń zwierząt na trasie nazywanej "gilotyną".

Kampinoski Park Narodowy poinformował, że na drodze wojewódzkiej numer 579 między Lesznem a Kazuniem zamontowano już konstrukcje pod odcinkowy pomiar prędkości. "Południowy wysięgnik stanął w granicach KPN - około 50 metrów od zabudowań miejscowości Leszno. Północny zamontowano poza granicami KPN - przy miejscowości Cybulice Duże" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Władze parku podkreślają, że to "bardzo ważna wiadomość", ponieważ ten odcinek drogi jest od lat "siewcą śmierci dla zwierząt zamieszkujących Puszczę Kampinoską". Miłośnicy parku nazywają ten fragment trasy "gilotyną".

Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Wysięgniki pod odcinkowy pomiar prędkości na DW579
Źródło: M. Szajowski, Kampinoski Park Narodowy

Jak informowaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, tylko w 2024 roku śmierć poniosło 61 zwierząt, w tym pięć łosi - symboli parku. Jak wynika z wcześniej publikowanych przez KPN statystyk, wszystkie łosie zginęły na drodze w październiku. "To najczarniejszy październik dla kampinoskich łosi, odkąd rejestrujemy zwierzęta ginące na kampinoskim odcinku drogi 579" - czytaliśmy wtedy na stronie parku w mediach społecznościowych.

Do wypadków dochodziło niemal jeden po drugim w okolicach Roztoki, Łubca, Aleksandrowa i Sowiej Woli.

Poza łosiami, śmierć na "gilotynie" poniosło w ubiegłym roku jeszcze dziewięć dużych ssaków - pięć saren i cztery dziki.

łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
Źródło: KPN

"Nadzieja na realną zmianę"

Na całym odcinku trasy przebiegającym przez teren parku obowiązuje ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę, jednak wielu kierowców je ignoruje.

Przedstawiciele KPN przypominają wyniki badania prędkości, prowadzonego kilka miesięcy temu przez kolektyw przewodnicki ZaPuszczeni. Pomiary pokazały, że zaledwie w ciągu trzech godzin ponad 2200 kierowców przekroczyło prędkość. Wykroczenia były rejestrowane średnio co pięć sekund. Dodatkowo obliczenia wskazują, że aż 83 procent pojazdów przejeżdżających trasą to stanowi ruch tranzytowy.

"Montaż konstrukcji pod odcinkowy pomiar prędkości daje nadzieję na realną zmianę. Kierowcy będą częściej przestrzegać ograniczeń, zmniejszy się ryzyko kolizji, więcej zwierząt - w tym symbol Parku, łoś - będzie miało szansę przejść bezpiecznie" - oceniają przedstawiciele KPN.

Apelują także do kierowców, aby zdjęli nogę z gazu, nie tylko na DW579, ale także wszystkich innych trasach. "To kwestia nie tylko przepisów, ale przede wszystkim życia i zdrowia - ludzi i zwierząt. #ŁOŚTROŻNIE to nie puste hasło - to styl jazdy" - podkreślają.

Łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
Łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
Źródło: KPN

"Tarcza Kampinoskiego Parku Narodowego"

Odcinkowy pomiar prędkości na DW579 to inwestycja wybrana przez mieszkańców w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekt poparło blisko 2,3 tysiąca osób, a jego koszt - wraz z oznakowaniem – oszacowano na 1,15 miliona złotych. Za jego przygotowanie odpowiada Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Według autorów projektu, montaż OPP pozwoli uspokoić ruch i stworzyć "Tarczę KPN" na obecnej "gilotynie". Wskazują, że poprawi to bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i zwierząt. System pomiarowy obejmie obszar zabudowy w Lesznie oraz Cybulicach Małych. Dodatkowy punkt pomiaru autorzy projektu umieścili w okolicach miejscowości Kiścinne, około 7,5 km od radarów w Lesznie. Według wnioskodawców pozwoli to ograniczyć zjawisko omijania monitorowanego odcinka przez lokalnych kierowców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
łoś potrącony na "gilotynie" w październiku 2024
Kampinoski Park Narodowy alarmuje: zwierzęta nadal giną na "gilotynie"
Łosie na Białołęce
Dzikie zwierzęta giną na drogach
Łoś, zdjęcie ilustracyjne
"Najczarniejszy październik dla kampinoskich łosi"
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kk

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: M. Szajowski, Kampinoski Park Narodowy

Udostępnij:
TAGI:
Drogi w PolsceFotoradary
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali podejrzanego o handel narkotykami
Kryminalni zatrzymali handlarza narkotyków, namierzyli magazyn
Bemowo
Remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej
Zmiany na Marszałkowskiej. Prace przy Ogrodzie Saskim
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
Niebezpieczne akrobacje podczas nielegalnego zlotu
Drogowa bandyterka nastolatków na elektrycznych motorowerach. Tak grupa jeździ po Warszawie
Mateusz Mżyk
Zderzenie z udziałem policyjnego radiowozu (zdjęcie ilustracyjne)
Radiowóz zderzył się z taksówką "na aplikację". Cztery osoby poszkodowane
Bemowo
Na miejscu pracowała straż pożarna (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny pożar altany. Jedna osoba nie żyje, druga jest ranna
Bielany
Zderzenie auta i autobusu w Alejach Ujazdowskich
Zderzenie z autobusem. Kierowca z zakazem i pod wpływem środków odurzających
Śródmieście
Lunapark w Warszawie
Nocne kluby zniknęły, ale miasto wciąż walczy o odzyskanie terenu
Praga Południe
Policja przerwała nielegalne manewry na targowisku
Driftowali na targowisku. Nie wiedzieli, że są obserwowani
Okolice
Składowisko odpadów w Wołominie
Kilkanaście tysięcy litrów niebezpiecznych odpadów. Jest szansa na ich utylizację
Okolice
Służby prowadziły akcję w rejonie jeziora Łacha
Odnaleziono przedmiot przypominający wyrzutnię pocisków. Akcja żandarmerii
Okolice
Rozbiórka kamienicy przy Grzybowskiej 46
Burzą przedwojenną kamienicę. Powód: inwestycja drogowa
Wola
Pożar auta dostawczego na S7
Pożar auta dostawczego na trasie S7. Nagranie
Okolice
Jeden z uczestników II Mistrzostw Polski w Naśladowaniu Ptaków
Ćwierkali, świstali, kwilili. Z placu Defilad prosto do ptasiego gaju
Śródmieście
Mężczyzna trafił na niewybuchy podczas prac w ogrodzie
Pracował w ogrodzie. Postawił na nogi służby
Okolice
Katarzyna Stoparczyk
Data pogrzebu Katarzyny Stoparczyk i prośba rodziny
Śródmieście
WOT
Wojsko szukało drona w Wesołej
Wesoła
Problemy mieszkańców gminy Brudzeń Duży z dostępem do wody (zdj. ilustracyjne)
Część mieszkańców bez dostępu do wody. Przez enterokoki
Okolice
Granica Polski i Białorusi, Straż Graniczna
Został zatrzymany, jest podejrzany o ataki na polskich żołnierzy na granicy
Okolice
Wypadek z udziałem motocyklisty na A2
Wypadek na A2. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
Potrącenie rowerzystki w Płońsku
Uderzył w rowerzystkę na skrzyżowaniu
Okolice
Siłownia plenerowa MultiSport na Błoniach Stadionu Narodowego
Aktywne serce Warszawy z nowym miejscem. To plenerowa siłownia MultiSport
Artykuł sponsorowany
Miał sześć promili, trafił do szpitala (zdj. ilustracyjne)
Twierdził, że wypił "tylko jedno piwo". Strażnicy "nie mogli uwierzyć własnym oczom"
Śródmieście
Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Hałas pociągów WKD nie daje spać. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"
Włochy
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Okolice
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
Śródmieście
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Okolice
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki