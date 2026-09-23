Okolice Jechali na crossach, wjechali w dzika. Ranny nastolatek Oprac. Dariusz Gałązka |

Nastolatek uciekał crossem przed policją, mandat dostał jego ojciec Źródło wideo: KWP w Krakowie Źródło zdj. gł.: KPP Ostrów Mazowiecka

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Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nastolatków na motorowerach typu cross doszło w sobotę w miejscowości Kacpury (Mazowieckie).

Uderzyli w dzika

Policjanci ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego w wieku 14 i 16 lat kierowało crossami, nie mając do tego uprawnień.

"Pojazdy były niezarejestrowane, niedopuszczone do ruchu bez oświetlenia. 16-latek jako oświetlenia używał latarki. W pewnym momencie na drogę wyszedł dzik w którego uderzył 16-latek po czym w niego uderzył jadący za nim 14-latek" - relacjonuje starsza aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Wypadek nastolatków na motorowerach Źródło zdjęcia: KPP Ostrów Mazowiecka

16-latek został przebadany, był trzeźwy, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Natomiast 14-latek został przetransportowany do ostrowskiego szpitala, a następnie Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do jednego z warszawskich szpitali.

Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad dziećmi.

"Kategoria A1 uprawnia do kierowania jednośladami o pojemności do 125 centymetrów sześciennych, do jej uzyskania wymagane jest ukończenie 16. roku życia" - podkreślają funkcjonariusze.

"Surron" to nie rower Źródło zdjęcia: Policja