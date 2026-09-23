Jechali na crossach, wjechali w dzika. Ranny nastolatek
Do niebezpiecznego zdarzenia z udziałem nastolatków na motorowerach typu cross doszło w sobotę w miejscowości Kacpury (Mazowieckie).
Uderzyli w dzika
Policjanci ustalili, że dwóch mieszkańców powiatu ostrowskiego w wieku 14 i 16 lat kierowało crossami, nie mając do tego uprawnień.
"Pojazdy były niezarejestrowane, niedopuszczone do ruchu bez oświetlenia. 16-latek jako oświetlenia używał latarki. W pewnym momencie na drogę wyszedł dzik w którego uderzył 16-latek po czym w niego uderzył jadący za nim 14-latek" - relacjonuje starsza aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
16-latek został przebadany, był trzeźwy, nie odniósł poważniejszych obrażeń. Natomiast 14-latek został przetransportowany do ostrowskiego szpitala, a następnie Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do jednego z warszawskich szpitali.
Policja apeluje do rodziców o większy nadzór nad dziećmi.
"Kategoria A1 uprawnia do kierowania jednośladami o pojemności do 125 centymetrów sześciennych, do jej uzyskania wymagane jest ukończenie 16. roku życia" - podkreślają funkcjonariusze.