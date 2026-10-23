Okolice Wójt stanie przed sądem za jazdę po alkoholu

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: KMP Radom

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

W listopadzie 2025 r. Dariusz K., wójt gminy Gozdowo w powiecie sierpeckim, został dwukrotnie zatrzymany przez policję, w obu przypadkach w Płocku. Po raz pierwszy stało się to 13 listopada. Policja otrzymała wtedy zawiadomienie od świadka jadącego za wójtem, że może on kierować samochodem będąc po alkoholu.

Gdy funkcjonariusze zjawili się na miejscu, auto było już zaparkowane. Badanie alkomatem, jak wówczas informowano, wykazało u Dariusza K. ponad dwa promile. Stracił on prawo jazdy. Mimo to prowadził auto następnego dnia, 14 listopada. Także wtedy został zatrzymany, jak za pierwszym razem - po przyjętym przez policję zawiadomieniu. Okazało się, że tym razem miał prawie 0,4 promila alkoholu w organizmie.

Wójt oskarżony

Prokurator rejonowy w Płocku Marcin Policiewicz poinformował w piątek , że w związku ze zdarzeniem z 13 listopada 2025 r. do płockiego sądu rejonowego skierowany został akt oskarżenia wobec wójta gminy Gozdowo Dariusza K., obejmujący zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości.

- Ustalono, że stężenie alkoholu etylowego w jego organizmie wynosiło między 2,35 a 2,45 promila - powiedział prokurator Policiewicz. Wyjaśnił jednocześnie, że takie wskazania znalazły się w opinii fizykochemicznej wydanej przez biegłego na potrzeby prowadzonego wcześniej postępowania i ostatecznie także w akcie oskarżenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Wójt dwa dni z rzędu wsiadał za kółko po alkoholu. Za drugim razem nie miał już prawa jazdy

Nie przyznał się. Powiedział, że pił, ale po odstawieniu auta

Dariusz K. nie przyznał się do zarzucanego czynu. - Utrzymywał, że tego dnia prowadził co prawda samochód, ale alkohol spożył później, już po odstawieniu pojazdu - dodał szef płockiej prokuratury rejonowej.

Zgodnie z art. 178a par. 1. Kodeksu karnego, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd mechaniczny podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Zarzut taki został ogłoszony Dariuszowi K. jeszcze na początku tego roku w ramach dochodzenia prowadzonego przez płocką Komendę Miejską Policji pod nadzorem miejscowej prokuratury rejonowej.

Wyniki z badania krwi na zawartość alkoholu, wykonanego po zatrzymaniu wójta Gozdowa, na które oczekiwano w trakcie tego postępowania, potwierdziły ustalenia dotyczące stanu nietrzeźwości - jeden z nich wskazał na 2,13 promila, następny na 1,94 promila, a ostatni - na 1,90 promila. Następnie zwrócono się o dodatkową opinię biegłego w tym zakresie, który wskazał stężenie alkoholu w organizmie przed zatrzymaniem, gdy Dariusz K. miał kierować autem.

Samochód, który wójt Gozdowa prowadził 13 listopada 2025 r., został wtedy odebrany z miejsca zatrzymania przez inną osobę. Tak było również, kiedy Dariusz K. został zatrzymany przez policję po raz drugi, następnego dnia. Ponieważ w tym przypadku stężenie alkoholu wskazało stan po użyciu, a nie na stan nietrzeźwości, wszczęte zostało postępowanie o wykroczenie.

Jest wójtem od 28 lat

Dariusz K. jest wójtem gminy Gozdowo od 1998 r. W ostatnich wyborach samorządowych, w kwietniu 2024 r., został wybrany na to stanowisko w wieku 58 lat, uzyskując w pierwszej turze głosowania 51,49 proc. poparcia.

Dariusz K. startował wtedy jako bezpartyjny kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Wspólne Dobro Gminy Gozdowo. Jego wyborczym rywalem był wtedy 37-letni Sebastian Szczypecki, kandydat Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe, członek PSL.