15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci"
Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował, że na platformie handlowej na portalu społecznościowym znalazł ofertę sprzedaży ekspresu do gazowania wody. Zdecydował się na zakup.
"Przelał kwotę 80 złotych, obejmującą cenę towaru oraz wysyłkę, na numer telefonu wskazany w ogłoszeniu. Po dokonaniu płatności kontakt ze sprzedającym się urwał, a zamówiony ekspres nigdy nie dotarł do kupującego" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.
Fałszywe konto i towar, którego nie było
Funkcjonariusze dzięki analizie śladów w sieci ustalili, że za oszustwem stoi osoba, która założyła fałszywe konto na portalu społecznościowym. Następnie wystawiła ofertę sprzedaży urządzenia popularnej marki, którego w rzeczywistości nawet nie posiadała.
Choć kwota oszustwa nie była znaczna, policjanci wykonali pełen zakres czynności. Zebrane informacje doprowadziły ich do 15-latka z powiatu łukowskiego. Jak przekazała Pychner, nastolatek od początku nie miał zamiaru wywiązać się z transakcji. "Liczył jedynie na szybki zarobek i anonimowość w sieci" - dodała.
Materiały sprawy zostały przekazane do sądu rodzinnego.