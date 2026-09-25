Okolice 15-latek "liczył na szybki zarobek i anonimowość w sieci" Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

31.10.2024 | Plaga oszustw metodą "na BLIK-a". "Zgłoszeń mamy bardzo dużo, po kilka dziennie" Źródło wideo: Tomasz Wesołowski/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zgłosił się pokrzywdzony, który poinformował, że na platformie handlowej na portalu społecznościowym znalazł ofertę sprzedaży ekspresu do gazowania wody. Zdecydował się na zakup.

"Przelał kwotę 80 złotych, obejmującą cenę towaru oraz wysyłkę, na numer telefonu wskazany w ogłoszeniu. Po dokonaniu płatności kontakt ze sprzedającym się urwał, a zamówiony ekspres nigdy nie dotarł do kupującego" - przekazała kom. Małgorzata Pychner z garwolińskiej policji.

Fałszywe konto i towar, którego nie było

Funkcjonariusze dzięki analizie śladów w sieci ustalili, że za oszustwem stoi osoba, która założyła fałszywe konto na portalu społecznościowym. Następnie wystawiła ofertę sprzedaży urządzenia popularnej marki, którego w rzeczywistości nawet nie posiadała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Uderzył autem w hydrant, woda zalała ulicę

Choć kwota oszustwa nie była znaczna, policjanci wykonali pełen zakres czynności. Zebrane informacje doprowadziły ich do 15-latka z powiatu łukowskiego. Jak przekazała Pychner, nastolatek od początku nie miał zamiaru wywiązać się z transakcji. "Liczył jedynie na szybki zarobek i anonimowość w sieci" - dodała.

Materiały sprawy zostały przekazane do sądu rodzinnego.