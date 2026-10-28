Okolice Groził, wybił szybę w aucie i odjechał. Zarzuty dla 30-latka Oprac. Katarzyna Kędra |

Krzyczał, wybił szybę w jego aucie i odjechał Źródło wideo: KPP w Piasecznie Źródło zdj. gł.: KPP w Piasecznie

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Oficer dyżurny komendy w Piasecznie został poinformowany, że przed posesją w Garbatce, zgłaszający został zaatakowany przez nieznanego mu mężczyznę. Początkowo informacji było niewiele. Na miejsce ruszyli funkcjonariusze lokalnego komisariatu. Kiedy dotarli, zastali wystraszonego mężczyznę. Napastnika już nie było.

Groził mu śmiercią, wybił szybę i odjechał

"Z relacji pokrzywdzonego wynikało, że wracając od rodziny, zauważył samochód, który za nim jechał. Gdy zaparkował przed swoją posesją, z pojazdu wysiadł nieznany mu mężczyzna. Zaczął grozić mu śmiercią, wymachując niebezpiecznym narzędziem, a następnie wybił szybę w drzwiach samochodu, po czym wsiadł do auta i szybko odjechał. Pokrzywdzony nie wiedział, kim jest agresor, ani co skłoniło go do takiego zachowania" - przekazała oficer prasowa policji w Piasecznie podkomisarz Magdalena Gąsowska.

Funkcjonariusze ustalili, że zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu z pobliskiej posesji. Do sprawy włączyli się kryminalni. Kilka dni po zdarzeniu policjanci zapukali do drzwi 30-latka, którego podejrzewali o atak.

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Użył łyżki do zmiany opon

"Podczas przeszukania należącego do niego samochodu policjanci znaleźli łyżkę do zmiany opon. Z ustaleń policjantów wynika, że to właśnie tym narzędziem mężczyzna miał grozić pokrzywdzonemu, a następnie wybić szybę w jego aucie. 30-latek trafił do policyjnej celi" - opisała podkomisarz Gąsowska.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mężczyźnie dwóch zarzutów karnych dotyczących gróźb karalnych, a także uszkodzenia mienia. Podejrzany został objęty policyjnym dozorem. Grozi mu do pięciu lat więzienia.