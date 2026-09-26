"Na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu"
Jak przekazali strażacy ochotnicy z Broku, do wypadku udziałem samochodu osobowego trasie Brok - Ostrów Mazowiecka, zostali zadysponowani w sobotę o godzinie 10.52. "Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz udzieleniu pierwszej pomocy medycznej osobie poszkodowanej" - poinformowali druhowie w mediach społecznościowych.
Jak dodali, na miejscu pracowali też strażacy z PSP Ostrów Mazowiecka, policja, pogotowie ratunkowe i służba drogowa.
Po południu lokalna policja podała dokładniejsze informacje na temat przebiegu zdarzenia.
- 40-letnia mieszkanka powiatu ostrowskiego, kierując Oplem, nie dostosowała prędkości do warunków panujących na drodze i na łuku drogi zjechała do przydrożnego rowu, dachując. Kobieta była trzeźwa. Została przewieziona do szpitala na badania, nic jej się nie stało, została pouczona - przekazała nam oficer prasowa policji w Ostrowi Mazowieckiej aspirant Marzena Laczkowska.