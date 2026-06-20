Okolice Dachował na drodze krajowej. Pijany i z sądowym zakazem Oprac. Dariusz Gałązka |

Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód Źródło wideo: TVN24+ Źródło zdj. gł.: OSP w Broku

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Do groźnej kolizji doszło w sobotę rano w miejscowości Nowa Grabownica w powiecie ostrowskim.

- Jadąc Jaguarem 28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zjechał na prawą stronę do rowu i dachował. Posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu - poinformowała nas aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

28-latek był pijany. Miał 1,82 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Trzeźwieje, niebawem usłyszy zarzuty

- Mężczyzna po przebadaniu przez lekarza został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w ostrowskiej komendzie. Po wytrzeźwieniu zostaną z nim wykonane czynności przez policjantów z komisariatu w Małkini Górnej - wyjaśniła aspirant Laczkowska.

Na DK50 występowały utrudnienia. W miejscu zdarzenia ruch był prowadzony wahadłowo.

Dachowanie na DK50 Dachowanie na DK50 Źródło zdjęcia: OSP w Broku Dachowanie na DK50 Źródło zdjęcia: OSP w Broku Dachowanie na DK50 Źródło zdjęcia: OSP w Broku

OGLĄDAJ: TVN24