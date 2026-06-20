Dachował na drodze krajowej. Pijany i z sądowym zakazem
Do groźnej kolizji doszło w sobotę rano w miejscowości Nowa Grabownica w powiecie ostrowskim.
- Jadąc Jaguarem 28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zjechał na prawą stronę do rowu i dachował. Posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu - poinformowała nas aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.
28-latek był pijany. Miał 1,82 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
Trzeźwieje, niebawem usłyszy zarzuty
- Mężczyzna po przebadaniu przez lekarza został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w ostrowskiej komendzie. Po wytrzeźwieniu zostaną z nim wykonane czynności przez policjantów z komisariatu w Małkini Górnej - wyjaśniła aspirant Laczkowska.
Na DK50 występowały utrudnienia. W miejscu zdarzenia ruch był prowadzony wahadłowo.