Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Dachował na drodze krajowej. Pijany i z sądowym zakazem

|
Dachowanie na DK50
Dr Bukowska o spożyciu alkoholu w Polsce: Polacy piją dużo, w sposób ryzykowny, który przynosi dużo szkód
Źródło wideo: TVN24+
Źródło zdj. gł.: OSP w Broku
Na drodze krajowej numer 50, pomiędzy Brokiem a Ostrowią Mazowiecką, 28-letni kierowca Jaguara zjechał z jezdni i dachował. Był pijany i ma sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do groźnej kolizji doszło w sobotę rano w miejscowości Nowa Grabownica w powiecie ostrowskim.

- Jadąc Jaguarem 28-letni mieszkaniec powiatu ostrowskiego nie dostosował prędkości do warunków ruchu i zjechał na prawą stronę do rowu i dachował. Posiada aktywny zakaz prowadzenia pojazdów wydany przez Sąd Rejonowy w Przasnyszu - poinformowała nas aspirant Marzena Laczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

28-latek był pijany. Miał 1,82 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Trzeźwieje, niebawem usłyszy zarzuty

- Mężczyzna po przebadaniu przez lekarza został zatrzymany i osadzony w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w ostrowskiej komendzie. Po wytrzeźwieniu zostaną z nim wykonane czynności przez policjantów z komisariatu w Małkini Górnej - wyjaśniła aspirant Laczkowska.

Na DK50 występowały utrudnienia. W miejscu zdarzenia ruch był prowadzony wahadłowo.

Dachowanie na DK50
Dachowanie na DK50
Dachowanie na DK50
Źródło zdjęcia: OSP w Broku
Dachowanie na DK50
Dachowanie na DK50
Źródło zdjęcia: OSP w Broku
Dachowanie na DK50
Dachowanie na DK50
Źródło zdjęcia: OSP w Broku
OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: tvwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
57 min
News Michalskiego
37 lat była pielęgniarką, o sprawie lekarza milionera mówi wprost
TVN24
shutterstock_1864673506
Związek nie zawsze pęka przez zdradę. Psycholog: "ozempikowy rozwód" to diagnoza
Agata Daniluk
24 min
Dariusz Matecki
Premiera"Układ szczeciński" Mateckiego. Były pracownik zdradza kulisy jego działania
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
WypadkiOstrów Mazowiecka
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Mazowiecki Szpital Bródnowski
125 dni, 732 godziny. Tak Dawid Kacprzyk pracował w Szpitalu Bródnowskim
Dariusz Gałązka , Artur Węgrzynowicz
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
"Patrole" na Dworcu Centralnym. Śledztwo i przeszukania
Wypadek na trasie S8
Była na pasie awaryjnym, potrącił ją bus. Zmarła w szpitalu
Okolice
Most średnicowy
Zatrzymała pociąg na moście i do niego wsiadła
Spotkanie Marszałka Sejmu z Artemem i jego rodziną
Marszałek Sejmu spotkał się z pobitym nastolatkiem z Ukrainy
Interwencja strażników granicznych na pokładzie samolotu
Wieczór kawalerski rozpoczęli w samolocie. Interwencja
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzieże
Ze sklepu wynosił okulary sportowe i namioty
Okolice
Pęknięcia w bloku na Ursynowie
Boją się, że ich blok może runąć. Mieszkańcy proszą o pomoc
Ursynów
Starcie z użyciem maczety na Żoliborzu
Z maczetą i kijem bejsbolowym ruszyli na klientów baru
Klaudia Kamieniarz
Kolizja z udziałem trzech aut przy Rotundzie
Zderzenie w centrum Warszawy. W jednym z aut poseł PiS
Jeziorko Balaton na Gocławiu
Przechodzień zauważył dryfujące ciało
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Hołubla
Wypadł z drogi, wjechał w dom
Hołubla
Rafał Trzaskowski
Ordynator miał ostrzegać o Kacprzyku. Trzaskowski: prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie busa i motocyklisty w miejscowości Goławin
Motocyklista zderzył się z busem. Droga krajowa zablokowana
Goławin
Ktoś zgubił pieniądze w pociągu drugiej linii metra
Rozsypana gotówka na siedzeniu w metrze
Wola
Policjanci zatrzymali kierowcę przewozu osób
Miał cofnięte prawo jazdy, woził pasażerów. Zarzut dla kierowcy
Targówek
Napastnik z tramwaju zatrzymany
Pobił Amerykanina w tramwaju. Policja zatrzymała 31-latka
Wianki nad Wisłą w 2025 roku
Powitanie lata na Wiankach nad Wisłą. W czasie imprezy zamkną Wisłostradę
Zderzenie na autostradzie A2 w Wiskitkach
Zamknęli autostradę po zderzeniu dwóch aut
Okolice
Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej
Radiowóz zderzył się z autem osobowym
Kierowca Malucha był pijany
Maluch bez tablic i badań, kierowca pijany
Okolice
Przebudowa Szkoły Podstawowej numer 215
Uczniowie nie wrócą, rodzice rozgoryczeni, urzędnicy tłumaczą
Dariusz Gałązka
Na hulajnodze wprost pod nadjeżdżające auto
"Nie spodziewałam się hulajnogi, wjeżdżającej prosto na pasy"
Ulice
Mężczyzna wbiegł na salę kinową i schował się pod fotelem
Scena jak z filmu tuż przed seansem w kinie
Warszawski Szpital Południowy
Tusk: będą konsekwencje polityczne
Ursynów
Warszawski Szpital Południowy
Cały zarząd Szpitala Południowego odwołany
Ursynów
Marcin Kierwiński
"Jeżeli jakakolwiek osoba łamała prawo, będzie za to odpowiadać"
Ursynów
Tragedia w żłobku
Dwulatek utonął w oczku wodnym. Są wyniki kontroli w żłobku
Okolice
Zderzenie na Okuniewskiej
Ciężarówka uderzyła w nieoznakowany radiowóz. Dwaj policjanci w szpitalu
Wesoła
Warszawski Szpital Południowy
"Skorygował 33 faktury. Na konto szpitala zwrócił pół miliona złotych"
Ursynów

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki