Próbował porwać chłopca, odmawia zeznań, trafi na obserwację psychiatryczną

38-latek, który we wrześniu próbował uprowadzić 11-letniego chłopca zostanie skierowany na obserwację psychiatryczną. Po zatrzymaniu odmówił on składania wyjaśnień i nie zmienił w tej kwestii stanowiska.

- Po jednorazowym badaniu biegli zawnioskowali o zarządzenie obserwacji sądowo-psychiatrycznej” - powiedział prokurator Bońkowski. Dodał, że w ramach prowadzonego śledztwa podjęta została decyzja o skierowaniu do sądu wniosku w tej sprawie. Wyjaśnił, że obserwacja sądowo-psychiatryczna zarządzana jest na cztery tygodnie z możliwością przedłużenie o kolejne dwa tygodnie, jeżeli biegli uznają to za konieczne.

Rzecznik ciechanowskiej Prokuratury Rejonowej zaznaczył też, że 38-latek, który odmawiał po zatrzymaniu składania wyjaśnień, w tym co do motywów swojego działania, nie zmienił w tej kwestii swego stanowiska.

Próba porwania w centrum miasta

Do próby porwania 11-latka doszło 23 września rano w centrum Ciechanowa, gdy nieznany mężczyzna przewrócił jadącego rowerem chłopca, a następnie próbował wciągnąć go do zaparkowanego w pobliżu samochodu. Sprawca uciekł tym autem, gdy zareagowali przechodnie, w tym 16-latek. Dzięki temu 11-latkowi nic się nie stało. Został przekazany po opiekę mamy. Po zawiadomieniu o zdarzeniu policja rozpoczęła poszukiwania sprawcy.