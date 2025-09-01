Logo TVN Warszawa
Przyszedł z maczetą i bronią, zażądał kebaba

kebab shutterstock_2189089411
Otwock (Mazowieckie)
Źródło: Google Earth
Do jednego z lokali gastronomicznych w Celestynowie wtargnął 47-latek, który grożąc maczetą i bronią zażądał kebaba. Został zatrzymany i trafił do aresztu.

Policjanci z Otwocka odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który wszedł do jednego z lokali gastronomicznych w Celestynowie. Miał maczetę i broń palną, grożąc nią zażądał kebaba.

Policjanci ustalili, jak wyglądał sprawca, jego dokładne dane oraz adres, pod którym może przebywać. - Patrolowcy zachowując szczególną, ostrożność zatrzymali 47-latka w miejscu jego zamieszkania - poinformował rzecznik otwockiej policji podkom. Patryk Domarecki.

Policjanci zabezpieczyli również maczetę i wiatrówkę. Mężczyzna został przebadany na zawartość alkoholu, miał ponad 1,5 promila.

Zarzuty i areszt

47-latek usłyszał zarzuty usiłowania rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia, grozi za to do 20 lat więzienia.

Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do prokuratorskiego wniosku i podejrzany trafił do aresztu na trzy miesiące.

Autorka/Autor: pop

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

