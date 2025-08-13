Pobity 14-latek w stanie ciężkim zabrany do szpitala. Dwie osoby zatrzymane

Poszkodowanego zabrał do szpitala śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zgłoszenie o zdarzeniu policja otrzymała we wtorek przed godziną 16. - W Cegłowie doszło do pobicia 14-letniego chłopca. Został on w stanie ciężkim zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - poinformowała sierżant sztabowy Paula Antolak z Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.

Jak wyjaśniła dalej policjantka, krótko po zdarzeniu, do sprawy zostali zatrzymani dwaj mężczyźni w wieku 20 lat. - Trwają czynności wyjaśniające dotyczące okoliczności pobicia, a także motywów działania sprawców. Przesłuchujemy świadków i zabezpieczamy monitoring. Czynności są prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim - dodała Paula Antolak.

Czytaj też: Zmarła druga osoba ranna w wypadku na Marymonckiej

Bartłomiej Śniadała o wypadku na Marymonckiej Źródło: TVN24