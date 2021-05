Kierowca karetki "covidowej" oskarżony o spowodowanie śmiertelnego wypadku

Kierowca karetki odpowie przed sądem za spowodowanie śmiertelnego wypadku w Broniszach. Według prokuratury do zderzenia doszło z jego winy. Jedna osoba zginęła na miejscu. - Taktyka i technika jazdy kierującego karetką była nieprawidłowa, bo powinien zbliżać się do skrzyżowania z mniejszą prędkością - wyjaśnia prokuratura.

Karetka pogotowia przewoziła pacjenta, który był w tym czasie podłączony do respiratora. Mężczyzna był transportowany do szpitala, ponieważ chorował na COVID-19. Jak ustaliła Polska Agencja Prasowa, on również zmarł kilka dni później w szpitalu, ale jego zgon nie miał bezpośredniego związku z wypadkiem, do którego doszło w Broniszach.