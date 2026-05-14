Wiatrakowiec spadł i spłonął. Dwie osoby ranne
Do wypadku doszło około godziny 12.20 na terenie lądowiska przy ulicy Okopowej w Baranowie. Jak przekazał nam młodszy aspirant Rafał Łyszkowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim, zgłoszenie do służb mówiło o wiatrakowcu (to lekki statek powietrzny, przypominający nieco śmigłowiec), który spadł na ziemię i zapalił się.
Dwie osoby zostały ranne
- Po dojeździe na miejsce zdarzenia wiatrakowiec był całkowicie objęty ogniem. Podjęto działania gaśnicze względem pozostałości maszyny - relacjonuje.
Jak dodaje, poszkodowane zostały dwie osoby, które były przytomne i znajdowały się poza wiatrakowcem. Trafiły one pod opiekę ratowników medycznych, a następnie zostały przewiezione do szpitala.
Zbadają okoliczności wypadku
Początkowo w działaniach brało udział pięć zastępów straży pożarnej. Po godzinie 13.30 pozostawał tam już tylko jeden zastęp, zabezpieczający miejsce zdarzenia na czas prac policji oraz Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Ich zadaniem będzie ustalenie okoliczności oraz przyczyn wypadku.