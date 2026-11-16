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Okolice

Pędził ponad 130 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym

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Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KPP Żyrardów
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27-latek przekroczył dopuszczalną prędkość aż o 81 kilometrów na godzinę. W obszarze zabudowanym pędził 131 kilometrów na godzinę. Dostał mandat i punkty karne, pożegnał się z prawem jazdy.

W niedzielę, około godziny 14.30, w miejscowości Badowo-Dańki w gminie Mszczonów (Mazowieckie) policjanci drogówki z Żyrardowa prowadzili kontrolę prędkości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił kierujący osobowym Audi.

Prawo jazdy zatrzymane

"Przeprowadzony pomiar wykazał, że 27-letni mężczyzna jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 131 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość aż o 81 km/h" - przekazała w komunikacie mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym
Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym
Źródło zdjęcia: KPP Żyrardów

Kierowca został zatrzymany do kontroli. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Niebezpieczna prędkość

Policjanci podkreślili, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. "Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i mniej czasu na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia" - przypomnieli.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
MandatyPolicja
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