Okolice Pędził ponad 130 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KPP Żyrardów

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W niedzielę, około godziny 14.30, w miejscowości Badowo-Dańki w gminie Mszczonów (Mazowieckie) policjanci drogówki z Żyrardowa prowadzili kontrolę prędkości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił kierujący osobowym Audi.

Prawo jazdy zatrzymane

"Przeprowadzony pomiar wykazał, że 27-letni mężczyzna jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 131 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość aż o 81 km/h" - przekazała w komunikacie mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.

Jechał 131 km/h w obszarze zabudowanym Źródło zdjęcia: KPP Żyrardów

Kierowca został zatrzymany do kontroli. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy.

Niebezpieczna prędkość

Policjanci podkreślili, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. "Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i mniej czasu na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia" - przypomnieli.