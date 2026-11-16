Pędził ponad 130 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym
W niedzielę, około godziny 14.30, w miejscowości Badowo-Dańki w gminie Mszczonów (Mazowieckie) policjanci drogówki z Żyrardowa prowadzili kontrolę prędkości. W pewnym momencie ich uwagę zwrócił kierujący osobowym Audi.
Prawo jazdy zatrzymane
"Przeprowadzony pomiar wykazał, że 27-letni mężczyzna jechał w obszarze zabudowanym z prędkością 131 km/h, przekraczając tym samym dopuszczalną prędkość aż o 81 km/h" - przekazała w komunikacie mł. asp. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie.
Kierowca został zatrzymany do kontroli. Za rażące naruszenie przepisów ruchu drogowego został ukarany mandatem w wysokości 2500 złotych, a na jego konto trafiło 15 punktów karnych. Policjanci zatrzymali również jego prawo jazdy na okres trzech miesięcy.
Niebezpieczna prędkość
Policjanci podkreślili, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn najtragiczniejszych zdarzeń drogowych. "Im większa prędkość, tym dłuższa droga hamowania i mniej czasu na odpowiednią reakcję w sytuacji zagrożenia" - przypomnieli.