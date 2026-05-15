"Osobista prośba" radnej opublikowana w sieci. Prosiła w niej marszałka o posadę dla męża

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
Chciała napisać do marszałka województwa mazowieckiego i prawdopodobnie przez pomyłkę zamieściła wiadomość na Facebooku. Radna z Radomia Agnieszka Stolarczyk (PSL) prosiła o rozważenie kandydatury jej męża, mechanika samochodowego, na członka rady nadzorczej w dużym szpitalu specjalistycznym.

Zrzut ekranu wiadomości obiegł media społecznościowe. Pojawił się między innymi na portalu X.

Z ustaleń "Gazety Wyborczej" wynika, że mąż radnej Stolarczyk od lat jest mechanikiem samochodowym i prowadzi warsztat. Wiadomość, w której żona poleca jego kandydaturę na członka rady nadzorczej w szpitalu specjalistycznym, była skierowana do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika i pojawiła się na Facebooku 12 maja, chwilę przed północą.

"Osobista prośba" do marszałka trafiła na Facebooka

"Szanowny Panie Marszałku, zwracam się do Pana z uprzejmą, ale także bardzo osobistą prośbą o rozważenie kandydatury mojego męża na członka Rady Nadzorczej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu. Pozwalam sobie napisać do Pana w tej sprawie również dlatego, że od wielu lat współpraca i relacje w ramach życia samorządowego mają dla mnie wymiar nie tylko instytucjonalny, ale także ludzki i oparty na wzajemnym zaufaniu" - brzmiała wiadomość, która najpewniej pojawiła się w social mediach przez przypadek. Po godzinie Stolarczyk miała usunąć wpis.

Radna przyznała w rozmowie z "Wyborczą", że jest autorką wpisu, ale nie skomentowała sprawy. Wskazała jedynie, że "doszło do omyłkowego udostępnienia prywatnej wiadomości". Stwierdziła też, że sprawdza kwestię bezpieczeństwa telefonu i kont.

Agnieszka Stolarczyk została radną dwa lata temu i szybko stało się o niej głośno w lokalnych mediach. Pierwszy raz już po miesiącu od zajęcia miejsca w radzie miasta. Stolarczyk weszła wówczas do rady nadzorczej Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego w Radomiu. Okazało się, że niewielkie udziały w spółce ma także gmina Radom. Wojewoda mazowiecki uznał, że doszło do naruszenia przepisów w samorządzie gminnym. Radna, nie chcąc stracić mandatu, zrezygnowała z członkostwa w razie nadzorczej spółki.

Wojewoda wydał zarządzenie zastępcze mówiące o wygaszeniu mandatu radnej, a Stolarczyk zaskarżyła je do sądu administracyjnego. Sąd oddalił decyzję wojewody i radna zachowała mandat.

Źródło: Gazeta Wyborcza, tvnwarszawa.pl
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
