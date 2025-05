Tunel tramwajowy do Dworca Zachodniego nabiera kształtów

Tramwaj z Grójeckiej do Dworca Zachodniego Źródło: Tramwaje Warszawskie

Postępują prace przy budowie około 500-metrowego tunelu tramwajowego, łączącego ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku z Dworcem Zachodnim.

Tramwaje Warszawskie opublikowały zdjęcia, które z lotu ptaka pokazują postępy na budowie. "Powstają kolejne sekcje stropu górnego – po ich zakończeniu wykonawca przystąpi do głębienia wykopu" - opisali w komunikacie tramwajarze.

Na podziemnym przystanku przy Dworcu Zachodnim zakończono prace konstrukcyjne. Obecnie toczą się roboty przy odtwarzaniu zagospodarowania terenu. Z kolei na poziomie -1 trwają zaawansowane prace wykończeniowe i instalacyjne.

"Wykonawca zasypuje już strop tunelu w miejscu południowej jezdni Alej Jerozolimskich i przygotowuje się do przełożenia ruchu między jezdniami - dzięki temu będą mogły ruszyć prace przy kolejnej części tunelu, po stronie Dworca Zachodniego" - wyjaśniali niedawno urzędnicy stołecznego ratusza.

Kulminacja utrudnień na Ochocie

Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego wchodzi w etap wiążący się z kulminacją utrudnień dla pasażerów i kierowców. Na skrzyżowaniu ulic Bitwy Warszawskiej 1920 r., Grójeckiej i Banacha wykonawca przystąpi do kolejnych etapów budowy pełnej "gwiazdy" tramwajowej, czyli rozjazdów, które umożliwią przejazd tramwajów we wszystkich relacjach.

Nowy etap prac spowoduje wiele zmian w kursowaniu tramwajów i w organizacji ruchu kołowego. "Od poniedziałku, 2 czerwca tramwaje nie będą dojeżdżać do pętli P+R Al. Krakowska. Przerwa w kursowaniu tramwajów potrwa około 4,5 miesiąca. Zawieszone zostanie kursowanie tramwajów linii 15 i 25, skrócone trasy 1 i 9 oraz uruchomione linie zastępcze - tramwajowa 75 oraz autobusowe Z9 i Z14. Ten etap prac wymaga także korekty tras linii autobusowych: 124,136, 154, 172, 186, 191, 414, 703, 706, 707, 711, 715, 721, 728 i 733 oraz nocnych N01 i N43" - zapowiadał ratusz.

Prace przy budowie linii tramwajowej do Dworca Zachodniego Źródło: Urząd m.st. Warszawy

W związku z zamknięciem przejazdu przez ulicę Bitwy Warszawskiej 1920 r. wszystkie tramwaje na Ochocie będą kończyć bieg na pętli plac Narutowicza. 2 czerwca rozpocznie się zabudowywanie tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy Och-Teatrze. Umożliwi on zawracanie tramwajów dwukierunkowych. Urzędnicy zapowiadają, że od wtorku, 3 czerwca, tramwaje linii 9 będą ponownie dojeżdżać do przystanku Och-Teatr.

Do pętli na placu Narutowicza dojadą tramwaje linii 1, 7, 14. Linia 15, w związku z pracami przy pl. Bankowym, będzie zawieszona. Linie 23 i 25 zostaną zastąpione przez linię 75 na trasie: Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Wolska – al. "Solidarności" – Okopowa – Towarowa – Al. Jerozolimskie – al. Poniatowskiego – al. Zieleniecka – Targowa – 11 Listopada –Odrowąża – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Annopol. Linia 75 będzie kursować wyłącznie w dni powszednie.

Utrudnienia dla kierowców

Na Grójeckiej i alei Krakowskiej zostaną wytyczone tymczasowe buspasy. Na jezdni w kierunku Okęcia będą obowiązywać na odcinku od placu Zawiszy do przewiązki na wysokości Baśniowej i Winnickiej, natomiast w kierunku centrum od Lechickiej do przewiązki za Dickensa.

Zamknięty odcinek ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Ulica Bitwy Warszawskiej 1920 r. będzie zamknięta na około 300-metrowym odcinku między Białobrzeską a Grójecką. Ma to związek z rozszerzeniem obszaru robót przy układzie torowym i przebudowie ciepłociągu. Utrudnienia potrwają do przełomu lipca i sierpnia.

Zamknięty odcinek ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. kierowcy będą mogli objechać równoległymi ulicami, czyli Dickensa lub Kopińską.

Objazd dla zamkniętego odcinka ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. Źródło: Urząd m.st. Warszawy

Tunel doprowadzi w rejon peronów

Jedna trzecia trasy tramwaju do Dworca Zachodniego znajdzie się w tunelu. Będzie on częścią 1,6-kilometrowej trasy tramwajowej, która połączy Grójecką z Dworcem Zachodnim. Wyjazd z tunelu znajdować się będzie między jezdniami Bitwy Warszawskiej 1920 r. (pomiędzy Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych a hotelem Ibis). Przy Szczęśliwickiej będzie pierwszy przystanek naziemny. Z kolei na Grójeckiej powstanie węzeł, pozwalający tramwajom skręcać w kierunku centrum, Okęcia lub pętli Banacha.

Tramwaj do Dworca Zachodniego (mapa) Źródło: Tramwaje Warszawskie

Tramwaj dowiezie pasażerów bezpośrednio w rejon peronów. Podziemny przystanek końcowy będzie połączony schodami ruchomymi i windami z przejściem podziemnym, rozbudowanym w ramach prac na stacji kolejowej. "Dzięki temu przesiadki będą wygodniejsze i krótsze" - zaznaczyły Tramwaje Warszawskie.

Według szacunków z nowej trasy skorzysta ponad 1,2 miliona pasażerów rocznie. Tramwaj dowiezie i odwiezie pasażerów niezależnie od warunków ruchu drogowego. Czas przejazdu tramwajem do Grójeckiej wyniesie pięć minut, do placu Narutowicza 10 minut, a do stacji metra Politechnika – 15 minut.

Podziemny przystanek przy Dworcu Zachodnim Źródło: Tramwaje Warszawskie

Trasa do Dworca Zachodniego jest częścią tramwaju do Wilanowa, czyli obwodowej trasy, która docelowo połączy Wolę, Ochotę z Mokotowem i Wilanowem. Jak podkreśliły Tramwaje Warszawskie, inwestycja jest dofinansowana z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 i stanowi operację o znaczeniu strategicznym.