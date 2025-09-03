Logo TVN Warszawa
Ochota

Chcą rozbudować kampus WUM na Ochocie, ma powstać nowy szpital

Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Szpital Pediatryczny WUM
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Warszawski Uniwersytet Medyczny zamierza rozbudować kampus na Ochocie. Władze uczelni chciałyby wznieść nowy budynek szpitala i zmodernizować obiekty dydaktyczne. W tym celu ma powstać nowy plan miejscowy dla tej części dzielnicy. Ruszyły konsultacje społeczne.

Urząd miasta ogłosił start konsultacji społecznych w sprawie nowego planu miejscowego dla kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Teren jest własnością uczelni. Aby możliwa była rozbudowa należących do niej obiektów, władze WUM złożył wnioski o zmianę dotychczasowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Nieruchomość, którego dotyczą zmiany ograniczona jest ulicami Banacha, Pawińskiego, Trojdena oraz Żwirki i Wigury.

Jak przekazał rzecznik WUM Jarosław Kulczycki, uczelnia planuje na tym terenie budowę nowego szpitala, oraz rozbudowę i przebudowę budynków dydaktycznych zlokalizowanych na kampusie Banacha.

Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Źródło: WUM

Nowy szpital w miejscu lądowiska dla helikopterów

Do WUM należy również Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus przy ulicy Lindleya. - Mieści się on w historycznym budynku z przełomu XIX i XX wieku, przebudowanym po drugiej wojnie światowej. Charakter tego budynku oraz ograniczenia wynikające z ochrony konserwatora zabytków uniemożliwiają jego gruntowną, niezbędną modernizację - wyjaśnił Kulczycki.

Dlatego władze uczelni podjęły decyzję o budowie nowego szpitala na miejscu przewidzianego do wyłączenia lądowiska helikopterów w kampusie Banacha (używane na bieżąco lądowisko znajduje się na dachu Dziecięcego Szpitala Klinicznego).

- Do nowego szpitala zostaną przeniesione kliniki SKDJ oraz niektóre inne kliniki z kampusu Lindleya. Powstanie w nim również nowoczesne centrum przeszczepień organów integrujące działania rozproszonych obecnie klinik transplantacyjnych - zapowiedział Kulczycki.

Podkreślił, że budowa szpitala w kampusie Banacha pozwoli na zintegrowanie usług medycznych w jednym miejscu i znacznie uprości transport pacjentów wymagających wielospecjalistycznej pomocy lekarskiej między klinikami. - O ile liczba dostępnych łóżek zwiększy się nieznacznie, to radykalnie poprawią się warunki świadczenia usług medycznych i komfort pacjentów - dodał.

Rozbudowa obiektów dydaktycznych planowana jest w dalszej kolejności.

Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Źródło: WUM

Jak złożyć wniosek do planu miejscowego?

Miejskie konsultacje społeczne w sprawie rozbudowy kampusu rozpoczęły się 1 września. Mieszkańcy mogą złożyć swoje wnioski do planu do 22 września.

Można je składać mailowo na sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl, pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa, osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy, a także elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP lub na adres doręczeń elektronicznych Urzędu m.st. Warszawy: ADE: AE:PL-79408-50689-FDSVF-21.

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu.

Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: WUM

