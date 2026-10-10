Ochota Jechał po chodniku, skosił słupki, uderzył w inne auto i próbował uciec Oprac. Katarzyna Kędra |

Dariusz Klimczak o zaostrzeniu przepisów dla kierowców Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Straż miejska

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do zdarzenia doszło w ostatni wtorek. Około godziny 9 uwagę strażników miejskich patrolujących rejon ulicy Dickensa zwróciło zachowanie jednego z kierowców.

Rajd kierowcy Lexusa Rajd kierowcy Lexusa Źródło zdjęcia: Straż miejska Rajd kierowcy Lexusa Źródło zdjęcia: Straż miejska Rajd kierowcy Lexusa Źródło zdjęcia: Straż miejska Rajd kierowcy Lexusa Źródło zdjęcia: Straż miejska

Usiłował uciec, pomogli świadkowie

Jak wskazali strażnicy, mężczyzna zatrzymał swój samochód na przystanku autobusowym, następnie gwałtownie ruszył, przeciął w poprzek dwa pasy ruchu i ruszył w kierunku ulicy Pawińskiego.

- Natychmiast pojechaliśmy za nim. Wiedzieliśmy, że za chwilę może dojść do nieszczęścia - relacjonuje, cytowany w komunikacie, starszy inspektor Jarosław Bujak.

Następnie, na ulicy Pawińskiego, pojazd-widmo uszkodził kilka żeliwnych słupków stojących na chodniku. Później, po skręcie w Korotyńskiego, zamiast po jezdni, poruszał się po drodze dla pieszych.

"A kiedy wreszcie z niej zjechał… uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa. Niebezpieczny kierowca wysiadł i usiłował uciec z miejsca zdarzenia, co jednak uniemożliwili mu świadkowie" - przekazali strażnicy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Kierowca Porsche uderzył w auto drogowców. Jedna osoba ranna MAZOWIECKIE

Odbitki ksero zamiast dokumentów

Chwilę potem strażnicy obezwładnili sprawcę kolizji i założyli mu kajdanki.

"Przyczyna szalonego rajdu kierowcy lexusa pozostaje niewyjaśniona. Przybyła na miejsce policja nie wykryła w jego organizmie śladów alkoholu, narkotyków czy innych, podobnie działających substancji. Sprawę wyjaśniać będą policjanci. Kierowca, obcokrajowiec nie miał przy sobie dokumentów - próbował wylegitymować się odbitkami ksero" - podała straż miejska.

Działania służb trwały jeszcze przez ponad 3,5 godziny. Strażacy musieli zneutralizować płyny eksploatacyjne, które wyciekły z uszkodzonych samochodów. Strażnicy pozostali na miejscu do końca działań, aby bezpiecznie pokierować ruchem.