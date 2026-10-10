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Ochota

Jechał po chodniku, skosił słupki, uderzył w inne auto i próbował uciec

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Rajd kierowcy Lexusa
Dariusz Klimczak o zaostrzeniu przepisów dla kierowców
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Straż miejska
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Przejechał w poprzek dwa pasy ruchu, poruszał się chodnikiem, zniszczył żeliwne słupki. Na koniec zderzył się z innym autem. Po wszystkim kierowca Lexusa próbował uciec, ale zatrzymali go strażnicy miejscy z pomocą innych kierujących.

Do zdarzenia doszło w ostatni wtorek. Około godziny 9 uwagę strażników miejskich patrolujących rejon ulicy Dickensa zwróciło zachowanie jednego z kierowców.

Rajd kierowcy Lexusa
Rajd kierowcy Lexusa
Rajd kierowcy Lexusa
Źródło zdjęcia: Straż miejska
Rajd kierowcy Lexusa
Rajd kierowcy Lexusa
Źródło zdjęcia: Straż miejska
Rajd kierowcy Lexusa
Rajd kierowcy Lexusa
Źródło zdjęcia: Straż miejska
Rajd kierowcy Lexusa
Rajd kierowcy Lexusa
Źródło zdjęcia: Straż miejska

Usiłował uciec, pomogli świadkowie

Jak wskazali strażnicy, mężczyzna zatrzymał swój samochód na przystanku autobusowym, następnie gwałtownie ruszył, przeciął w poprzek dwa pasy ruchu i ruszył w kierunku ulicy Pawińskiego.

- Natychmiast pojechaliśmy za nim. Wiedzieliśmy, że za chwilę może dojść do nieszczęścia - relacjonuje, cytowany w komunikacie, starszy inspektor Jarosław Bujak.

Następnie, na ulicy Pawińskiego, pojazd-widmo uszkodził kilka żeliwnych słupków stojących na chodniku. Później, po skręcie w Korotyńskiego, zamiast po jezdni, poruszał się po drodze dla pieszych.

"A kiedy wreszcie z niej zjechał… uderzył w prawidłowo jadącego mercedesa. Niebezpieczny kierowca wysiadł i usiłował uciec z miejsca zdarzenia, co jednak uniemożliwili mu świadkowie" - przekazali strażnicy.

Odbitki ksero zamiast dokumentów

Chwilę potem strażnicy obezwładnili sprawcę kolizji i założyli mu kajdanki.

"Przyczyna szalonego rajdu kierowcy lexusa pozostaje niewyjaśniona. Przybyła na miejsce policja nie wykryła w jego organizmie śladów alkoholu, narkotyków czy innych, podobnie działających substancji. Sprawę wyjaśniać będą policjanci. Kierowca, obcokrajowiec nie miał przy sobie dokumentów - próbował wylegitymować się odbitkami ksero" - podała straż miejska.

Działania służb trwały jeszcze przez ponad 3,5 godziny. Strażacy musieli zneutralizować płyny eksploatacyjne, które wyciekły z uszkodzonych samochodów. Strażnicy pozostali na miejscu do końca działań, aby bezpiecznie pokierować ruchem.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
WypadkiWypadki i kolizje w WarszawieStraż miejska
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