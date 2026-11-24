Ochota W stronę centrum jednym pasem. Asfaltowanie Placu Narutowicza Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Plac Narutowicza czekają zmiany (wideo archiwalne) Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

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Od środy od godziny 6 do godziny 6 w piątek, zamknięte zostaną trzy pasy między pętlą tramwajową a zawrotką przy ulicy Słupeckiej. W związku z tym, do centrum kierowcy przejadą jednym pasem - bliżej Filtrowej. Otwarty będzie też pas do skrętu w Filtrową.

Zamknięty natomiast będzie skręt z Placu Narutowicza w ulicę Słupecką i zawrotka. Objazd poprowadzi do Placu Zawiszy i z powrotem Grójecką. Piesi nie przejdą pasami przy kawiarni z przystanków tramwajowych na Grójeckiej.

Asfaltowanie Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Podczas tego etapu autobusy linii 191 pojadą z Placu Narutowicza w kierunku Regulskiej ulicami: Grójecką, Filtrową, Raszyńską, Wawelską i znowu Grójecką. We wszystkich etapach tramwaje będą jeździły bez utrudnień.

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Kolejne etapy prac

W piątek drogowcy przeniosą się na drugą stronę jezdni. Tam będą pracowali od godziny 6 do 21. W tym czasie kierowcy do centrum przejadą jednym pasem - przy torowisku tramwajowym. Wróci zawrotka na Grójecką i skręt w Słupecką. Będzie skręt z Placu Narutowicza w ulicę Filtrową, ale nie będzie wyjazdu z Filtrowej na plac. Objazd poprowadzi Raszyńską, przez Plac Zawiszy i Grójecką lub Akademicką do wyjazdu przy domu studenckim. Piesi nadal nie przejdą przy kawiarni.

Asfaltowanie Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Kolejny etap prac drogowcy rozpoczną w poniedziałek, 30 listopada, około godziny 6. Na jedną dobę zamkną dwa pasy przy pętli tramwajowej, pomiędzy Uniwersytecką a Filtrową. W tym czasie kierowcy przejadą do centrum jednym pasem - po stronie Filtrowej. Piesi nie przejdą pasami przy Filtrowej z pętli tramwajowej.

Asfaltowanie Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Jak przekazał ratusz, ostatni etap prac zaplanowany jest na wtorek, 1 grudnia. Od godziny 6 do 21 drogowcy zajmą dwa pasy po stronie ulicy Filtrowej. Do centrum kierowcy przejadą jednym pasem przy pętli tramwajowej. Nie będzie skrętu z placu w ulicę Filtrową. Objazd poprowadzi Grójecką, Niemcewicza i Raszyńską. Piesi nadal będą mieli zamknięte przejście przy Filtrowej.

Asfaltowanie Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: Infoulice Warszawa

Pergole jak papierowe samoloty

Na Placu Narutowicza po modernizacji pojawią się nowe drzewa i pergole. Zielone będzie także torowisko tramwajowe, które pokryje rozchodnik. Piesi pójdą po chodnikach z płyt granitowych. Dwa przystanki na pętli zostaną wydłużone - zmieszczą się przy nich dwa najdłuższe składy tramwajowe.

Wizualizacja pergoli na Placu Narutowicza Źródło zdjęcia: SZRM

Zapowiadana od ponad dekady przebudowa Placu Narutowicza przyjęła znacznie skromniejszą formę, niż pierwotnie zakładano. Szczegółowy projekt zmian powstał jeszcze w 2018 roku. Plac miał nabrać reprezentacyjnego charakteru i stać się centrum dzielnicy. Ale miasto zrezygnowało z ambitnych zamierzeń i postawiło na ograniczoną w zakresie estetyzację. Powodem tej decyzji miała być m.in. planowana w dość odległej przyszłości budowa czwartej linii metra. Pod Placem Narutowicza planowany jest przystanek przesiadkowy, gdzie skrzyżują się czwarta oraz piąta linia.