Jeszcze siedem dni na dopisanie się do spisu wyborców. Do ratusza wpłynęło już kilkanaście tysięcy wniosków

Do 23 czerwca osoby niezameldowane w Warszawie mają czas na dopisanie się do spisu wyborców, jeśli chcą wziąć udział w wyborach prezydenckich. Dotychczas wnioski złożyło ponad 12 tysięcy osób.

Z danych zebranych przez stołeczny ratusz 15 czerwca wynika, że wniosek o dopisane do spisu wyborców złożyło 12 527 osób. W wyborach prezydenckich 28 czerwca będą one mogły oddać głos na terenie Warszawy. Czas na złożenie wniosku upływa 23 czerwca.

- Pięć lat temu, przed wyborami prezydenckimi do spisu wyborców było zapisanych 30 tysięcy osób - mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka urzędu miasta. Jeszcze większym zainteresowaniem cieszyły się jesienne wybory parlamentarne z 2019 roku, gdy dopisanych zostało 70 tysięcy osób. - Co ciekawe, 50 tysięcy z nich złożyło wnioski o dopisane do spisu wyborców przez ePUAP - zaznacza rzeczniczka.

Ratusz wydał już 5 628 zaświadczeń o prawie do głosowania, dzięki którym wyborcy są upoważnieni do wzięcia udziału w wyborach w miejscu pobytu w dniu ich przeprowadzania.

Jak dopisać się do spisu wyborców?

Aby dopisać się do spisu wyborów, wypełniony wniosek należy złożyć najpóźniej pięć dni przed wyborami w Delegaturze Biura Administracji i Spraw Obywatelskich w dzielnicy, w której chce się głosować. Można to zrobić osobiście lub przekazać za pośrednictwem innej osoby, poczty lub kuriera do biura podawczego urzędu. Datą złożenia wniosku jest data wpływu wniosku do urzędu, a nie data jego nadania.

Wniosek można również przesłać w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP (ważne są tylko wnioski podpisane - podpisem użytkownika, posiadającego profil zaufany platformy ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Nie można przesłać dokumentów w formie kserokopii lub skanu za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

Po dopisaniu się do spisu wyborców, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania. Umieszczenie wyborcy w danym obwodzie głosowania będzie także obowiązywało podczas drugiej tury.

Głosowanie korespondencyjne

Wybory będą miały charakter mieszany, co oznacza, że wyborcy mogą zdecydować, czy zagłosować w lokalach wyborczych czy drogą korespondencyjną. Dane ratusza z 15 czerwca mówią, że chęć głosowania korespondencyjnego zgłosiło w Warszawie 7 319 osób. Taki zamiar należało zgłosić do poniedziałku. Ostateczna liczba zgłoszeń jest jeszcze weryfikowana przez urzędników. - Szacujemy, że w wyborach korespondencyjnych może wziąć udział około 13-14 tysięcy osób - zaznacza Gałecka.

Pakiety wyborcze powinny zostać dostarczone na wskazany adres najpóźniej do 23 czerwca. Zgłoszenie zamiaru wzięcia udziału w głosowaniu korespondencyjnym oznacza, że w ten sam sposób zagłosujemy w drugiej turze wyborów, która może odbyć się 12 lipca. Pakiety zostaną wtedy przesłane na ten sam adres, który zadeklarowano w zgłoszeniu.

Głosowanie osób przebywających na kwarantannie

Wyborca, który w dniu wyborów, a więc 28 czerwca, będzie przebywać na kwarantannie, w izolacji lub izolacji w warunkach domowych musi zgłosić najpóźniej do 23 czerwca zamiar głosowania korespondencyjnego do urzędu gminy, w której jest ujęty w spisie wyborców. Jeśli jego kwarantanna rozpoczęła się po 23 czerwca, musi to zrobić do 26 czerwca.

Jak zagłosować korespondencyjnie PAP/Maria Samczuk

Autor:kk/r

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP