Trzy karetki z Warszawy jadą do Kijowa. Są pełne sprzętu. "Nic więcej upchnąć się nie dało"

- Podczas wczorajszego posiedzenia zarządu województwa przychyliliśmy się do prośby naszych sąsiadów. Przekazywane ambulanse to pojazdy Renault Traffic z 2014, które wyposażone są w respirator, defibrylator, krzesełko transportowe i nosze. Będą wykorzystywane w regionie Kijowa do niesienia pomocy i ratowania życia zarówno ludności cywilnej, jak i oddziałom samoobrony ukraińskiej. Chcemy w ten sposób pokazać naszą solidarność, naszą odpowiedzialność - mówił Struzik podczas uroczystości przekazania karetek. Podkreślił, że są to pojazdy "o niskich przebiegach".

Karetki wypełnione sprzętem

Trafią do Kijowa

Dyrektor warszawskiej stacji pogotowia "Meditrans" dr Karol Bielski zapewnił, że karetki zostały "wyposażone po burty, nic więcej upchnąć się nie dało". - To wszystko trafi bezpośrednio tam, gdzie jest najbardziej potrzebne, czyli do Kijowa - mówił dr Bielski. - 125 lat pogotowia ratunkowego w Warszawie zobowiązuje. Zrobimy co się da, aby te trzy ambulanse jak najszybciej trafiły do miejsca docelowego - do Kijowa - dodał. Na przejściu granicznym w Zosinie na pojazdy czekać będą wolontariusze ze strony ukraińskiej.