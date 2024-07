- Analizując okoliczności zdarzenia operacyjni ustalili, że była to typowa kradzież metodą "na lawetę". Stojąca na parkingu niestrzeżonym honda została wciągnięta na lawetę, przykryta plandeką i wywieziona. Pracując dalej nad tą sprawą kryminalni wytypowali mężczyznę, który tego dnia kierował tym pojazdem. 47-latek w przeszłości był już karany - opisuje Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

"Był pewien, że nikt się nią nie interesuje"

We wtorek "Skorpioni" zatrzymali mężczyznę. - Wyjaśnił, że przez kilka dni obserwował zaparkowaną hondę. Gdy był pewien, że nikt się nią nie interesuje przyjechał po nią wypożyczoną lawetą. Operacyjni ustalili również, że mężczyzna po kradzieży przewiózł samochód na plac przy Myśliborskiej, gdzie go rozebrał i w elementach załadował na busa. Następnie wywiózł części na złom i tam je sprzedał - przekazuje dalej policjantka.

47-latkowi przedstawiono zarzut kradzieży z włamaniem, do której się przyznał. Za to przestępstwo mężczyźnie może grozić kara do 10 lat więzienia.