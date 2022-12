"Większe bezpieczeństwo pacjentów". Pięć nowych karetek będzie jeździć po ulicach stolicy

Trzy z ambulansów zostały zakupione w ramach unijnego programu covidowego samorządu Mazowsza, a zakup dwóch kolejnych to zwycięski projekt w Budżecie Obywatelskim Mazowsza - poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Samorząd województwa mazowieckiego doposażył warszawską stację pogotowia SPZOZ "Meditrans". W poniedziałek odbyło się uroczyste oddanie pojazdów do użytku.

Zakup za prawie trzy miliony złotych

Trzy pojazdy zakupiono w ramach unijnego programu covidowego. To samochody sanitarne typu C marki Mercedes Sprinter 317. Wartość takiego pojazdu wraz z wyposażeniem to ponad 613 tysięcy złotych. Ambulanse wyposażono w potrzebny sprzęt medyczny: elektryczne nosze samojezdne, deski pediatryczne i ortopedyczne, krzesełko kardiologiczne czy kapnograf.