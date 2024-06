Art. 157 § 2. Kto powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

"Zajechał drogę kierowcy samochodu dostawczego"

Jak dodał, było to zarzewiem sprzeczki pomiędzy kierowcami. - Mężczyzna w wieku około 30-lat wyszedł z samochodu dostawczego i podszedł do kierowcy samochodu osobowego. Najpierw spryskał gazem pieprzowym, a potem kilkukrotnie uderzył mężczyznę siedzącego w samochodzie osobowym. Gaz, którego użył rozprzestrzenił się w całym aucie - zrelacjonował prokurator.

Z kierowcą samochodu dostawczego zostały przeprowadzone czynności procesowe. Konsekwencji nie uniknie też ojciec Viki Gabor. - W stosunku do kierowcy samochodu osobowego zostały wyłączone materiały dowodowe w kierunku przeprowadzenia postępowania wykroczeniowego w związku z naruszeniem przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym - doprecyzował nasz rozmówca.

Zajechanie drogi w Alejach Jerozolimskich

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło we wtorek, 11 czerwca, po godzinie 10 w Alejach Jerozolimskich przed wjazdem do tunelu w kierunku Prymasa Tysiąclecia. 16-letnia wokalistka Viki Gabor podróżowała samochodem osobowym, który prowadził jej ojciec. Mężczyzna miał zajechać drogę innemu kierowcy, który zareagował agresywnie, m.in. użył gazu.