Autobus miejski spadł na Wisłostradę. Ratusz: 20 osób rannych, jedna osoba zginęła

- Przednia część autobusu jest przełamana, leży na dole. To jest kilka, może nawet kilkanaście metrów poniżej jezdni. Druga część znajduje się nadal na górze. To powoduje, że ciągle jest zagrożenie, że ta jego część może się zsunąć. Ten pojazd jest niestabilny. Wysiłki strażaków są skierowane, aby nie tylko jak najszybciej udzielać pomocy poszkodowanym, ale także, aby ustabilizować ten autobus, żeby nie doszło do jeszcze większego wypadku, żeby ten autobus nie zsunął się na dół - relacjonował Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Czytaj więcej o relacji naszego reportera w tvn24.pl>>>