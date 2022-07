Woda dla kierowców tylko w zajezdniach i ekspedycjach. Niektórzy na trasie mają problem

Fala upałów zalała cały kraj i od kilku dni nie odpuszcza. Specjaliści apelują, aby w tym okresie spożywać jak najwięcej wody. Nie wszyscy jednak mają do niej nieograniczony dostęp. Problem dotyczy m.in. kierowców autobusów, którzy jeżdżą na trasach, gdzie nie ma punktów ekspedycyjnych.

Z butelek jednorazowych zrezygnowano ze względu na ekologię

O odniesienie się do zarzutów kierowcy poprosiliśmy Adama Stawickiego, rzecznika prasowego MZA w Warszawie. Stawicki wyjaśnił, że przez ostatnie lata spółka zapewniała wszystkim kierowcom nielimitowany, sezonowy dostęp do wody w butelkach jednorazowych. - W sezonie letnim, a więc w ciągu zaledwie czterech miesięcy zużywaliśmy około miliona butelek PET - zaznaczył.

Podkreślił, że każdy z kierowców otrzymał butelkę sportową wielokrotnego napełniania o pojemności 750 ml, a w razie potrzeby dwie butelki. - Posiadają one wszystkie niezbędne atesty - zastrzegł.

Oprócz butelek będą też termosy

Jednak co z kierowcami, którzy kursują pomiędzy pętlami bez budynków ekspedycyjnych, gdzie można pobrać świeżą wodę? - Przed wyjazdem na linię nieekspediowaną kierowca ma możliwość zaopatrzenia się wodę dostępną przez cały czas na zajezdniach i ekspedycjach. Dodatkowo w sytuacjach skrajnych pracodawca dopuszcza zjazd z trasy na ekspediowany kraniec bądź oddział - odpowiedział Stawicki. Dodał, że kierowca musi zgłosić konieczność uzupełnienia wody do operatora centrali ruchu, a ten wskazuje miejsce, w którym kierowca może to zrobić.