Samochód i skrzynka gazowa podpalone w sylwestrową noc. Zatrzymali 27-latka

Policjanci z komendy we Włochach zatrzymali podejrzanego o podpalenie samochodu i skrzynki gazowej. Do zdarzenia doszło w sylwestrową noc. - 27-latek był kompletnie zaskoczony poranną wizytą funkcjonariuszy w swoim miejscu zamieszkania i nie stawiał oporu - podaje rzecznik rejonowej policji. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty i został tymczasowo aresztowany.

"Kompletnie zaskoczony"

- W wyniku podłożenia ognia, oprócz pojazdu zapaliła się również skrzynka gazowa. Doszło do rozszczelnienia instalacji gazowej i zaczął ulatniać się metan. Na miejsce przyjechało pogotowie gazowe oraz energetyczne, które odłączyło dopływ gazu oraz energii w zagrożonych budynkach. Po zakończonej akcji ratowniczej do działań przystąpili policjanci z Wydziału kryminalnego z Włoch. Dokonali oni oględzin oraz zabezpieczyli ujawnione na miejscu ślady - relacjonował Karol Cebula, rzecznik prasowy z Komendy Rejonowej Policji III.

"Bez wyraźnego powodu"

Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury, gdzie słyszał trzy zarzuty. - Dotyczyły one uszkodzenia mienia w postaci pojazdu oraz skrzynki gazowej. Trzeci zarzut dotyczył sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa eksplozji materiału wybuchowego (gazu ziemnego), co stanowiło zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia wielu osób. Wszystkie czyny miały charakter chuligański, gdyż dopuścił się ich bez wyraźnego powodu, okazując lekceważenie porządku prawnego - wyjaśnił Cebula.