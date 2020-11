Policjanci weszli na teren politechniki podczas protestów. "Incydent miał charakter nieuprawnionego wtargnięcia"

Na ulicy Waryńskiego policja zaczęła otaczać uczestników kordonem. Jak relacjonował Mateusz Szmelter z tvnwarszawa.pl, funkcjonariusze ustawili się początkowo odcinając północny i południowy wlot ulicy oraz jej wschodnią stronę. Od zachodu drogę odgradzał płot parkingu, za którym znajduje się Wydział Inżynierii i Chemii Procesowej Politechniki Warszawskiej. - Część osób zaczęła wykorzystywać dziury w płocie, by uciec przed policją w stronę Pola Mokotowskiego. Wtedy do akcji wkroczyły kolejne oddziały, które odcięły wyrwy w płocie i weszły też na teren parkingu i wydziału. Ci, którzy nie zdążyli stamtąd uciec, zostali otoczeni i spisani - mówił nasz reporter.

"Oddział wtargnął na teren Politechniki Warszawskiej"

"To groźny precedens, który przywodzi na myśl 1968 rok. Autonomia uczelni to jeden z ważnych bezpieczników, chroniących nas przed terrorem policyjnego państwa. Oferujemy rektorowi Jego Magnificencji profesorowi Krzysztofowi Zarembie pełne wsparcie w dociekaniu sprawiedliwości w tej sprawie. Jako społeczność studentów Warszawy, domagamy się oficjalnych przeprosin i wyciągnięcia konsekwencji wobec winnych naruszeń przez komendanta policji Jarosława Szymczyka" - dodano.

"Gdy funkcjonariusze zostali poinformowani, że jest to teren uczelni, opuścili plac"

O odniesienie się do tej sytuacji poprosiliśmy Komendę Stołeczną Policji. Zapytaliśmy, czy KSP otrzymała zgodę rektora Politechniki Warszawskiej na wejście na teren uczelni oraz co było jego powodem.

- W tym przypadku mamy do czynienia z działaniami dynamicznymi policjantów. W czasie gdy funkcjonariusze zostali poinformowani, że jest to teren uczelni, opuścili plac - poinformował krótko rzecznik Komendy Stołecznej Policji Sylwester Marczak.

"Takich aktów naruszenia autonomii uczelni nie notowaliśmy od wielu dekad"

"Wydarzenie przyjęliśmy z wielkim niepokojem, bowiem takich aktów naruszenia autonomii uczelni nie notowaliśmy od wielu dekad. Dlatego Rektor skierował do Komendanta Stołecznego Policji pismo wzywające do przedstawienia okoliczności podjęcia przez służby akcji na terenie Uczelni, wyjaśnienia przyczyn incydentu i do zapewnienia, że w przyszłości nie dojdzie do podobnych zdarzeń" - czytamy w piśmie przekazanym nam przez rzeczniczkę PW Izabelę Koptoń-Ryniec.