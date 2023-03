Trzy firmy chcą remontować rondo "Radosława"

Ruchliwe rondo "Radosława" zostanie wyremontowane. Chętne do wykonania prac są trzy firmy. Jeśli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to naprawa ronda zostanie wykonana o ponad milion taniej, niż planowano.

Drogowcy ogłosili przetarg na remont ronda. Zgłosiły się trzy firmy, które zaoferowały od 5,5 miliona złotych do 7 milionów. Budżet, który został zabezpieczony na to zadanie, to 6,7 miliona złotych. Oznacza to, że jeżeli postępowanie uda się rozstrzygnąć, to naprawa zostanie wykonana znacznie taniej.