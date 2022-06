Parada Syrenki, wyścigi jachtów i muzyczne atrakcje. Nadchodzi Święto Warszawy

W trakcie parady zaplanowano występy muzyczne. Kalina Levvska z balkonu hotelu Bristol zaśpiewa piosenkę z puentą: "Każda z Was to Sawa, a każdy z Was to Wars". Z kolei na skwerze Hoovera Fasolki odśpiewają "Katarynkę Karolinkę". Pochodowi na plac Zamkowy będzie towarzyszył występ Orkiestry Dętej z Mykanowa z mażoretkami w paradnych strojach.