Dwa dni, siedem przestępstw i areszt

Kilka dni temu policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące kradzieży samochodu. - Z informacji przekazanej przez zgłaszającego wynikało, że w niewyjaśnionych okolicznościach stracił on kluczyki do renault i telefon komórkowy. Nieznany sprawca wykorzystał moment, kiedy mężczyzna opuścił pojazd i dokonał jego kradzieży. Wewnątrz auta znajdował się portfel z gotówką i dokumentami oraz kartą płatniczą, laptop i obrączka - przekazała Paulina Onyszko, rzeczniczka północnopraskich policjantów.

Dwa dni, siedem przestępstw

Kiedy policjanci poszukiwali sprawcy kradzieży, funkcjonariusze z sąsiedniego Targówka otrzymali zgłoszenie o skradzionej toyocie, widzianej w okolicach ulicy Bazyliańskiej. - Mundurowi postanowili skontrolować czterech mężczyzn, którzy siedzieli w pojeździe. Z pomocą innej załogi patrolowej funkcjonariusze wylegitymowali kierowcę i pasażerów. Żaden z mężczyzn nie potrafił wyjaśnić, do kogo należy toyota. Gdy policjanci sprawdzili tablice rejestracyjne w systemie, potwierdzili, że pojazd został skradziony dzień wcześniej przy ulicy Brzeskiej na Pradze Północ. Wewnątrz znajdował się paszport zagraniczny, który nie należał do żadnego z mężczyzn oraz inne przedmioty, do posiadania których żaden z nich się nie przyznał - zrelacjonowała Onyszko.