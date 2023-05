Reklamy w metrze nie mogą zasłaniać nazw stacji i oślepiać maszynistów. Nowe wytyczne

Reklam w metrze ma być mniej. Mają nie zasłaniać pasków z nazwami stacji, nie oślepiać maszynistów i pasażerów. To główne wytyczne, które ma stosować firma Ströer, odpowiadająca za nośniki w podziemnej kolejce.

Wymiana nośników reklamowych w stołecznym metrze rozpoczęła się w pod koniec 2022 roku. W założeniu miała prowadzić do ich unowocześnienia i nie zaburzać ładu wizualnego. Pierwsze instalacje budziły jednak kontrowersje. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski nakazał ponowną analizę koncepcji wymiany nośników oraz wypracowanie porozumienia z wykonawcą w zakresie niezbędnych korekt.

- We współpracy z operatorem reklam, nasz zespół wykonał szczegółową inwentaryzację i przegląd istniejących oraz planowanych nośników na wszystkich stacjach I linii metra. W jej efekcie powstał zbiór wytycznych określających niezbędne do wprowadzenia korekty - mówi cytowana w komunikacie prasowym Reneta Kaznowska.

Jak zapewnił ratusz, montowane nośniki mają nie wpływać negatywnie na wygląd stacji, nie kolidować z informacją pasażerską i nie oślepiać maszynistów czy podróżnych. - Największej zmianie ulegnie powierzchnia nośników proponowanych na ścianach zatorowych. Ich powierzchnia zostanie zredukowana o blisko tysiąc metrów kwadratowych w porównaniu do pierwotnej koncepcji przedstawionej przez operatora reklamy - dodaje Kaznowska.

Wytyczne dotyczące reklam

Wytyczne wskazane przez zespół roboczy zawierają przyjęcie generalnej zasady ograniczenia liczby nośników na I linii metra. Liczba nośników po modernizacji nie może być większa niż przed nią. Pozwoli to na ogólne zmniejszenie liczby nośników o 50 sztuk.

Zakazano montażu reklam w środkowej części ścian zatorowych. Dopuszczono ich instalację na skrajnych fragmentach ścian, ale tylko tak, by nie zasłaniały pasków z nazwami stacji. Reklamami nie mogą być zasłaniane szyby i inne elementy przeźroczyste. Za to mogą pojawiać się na ścianach wind oraz nad schodami. Wymiary mają być dostosowano "do estetyki poszczególnych stacji".